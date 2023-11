Kulturwandel: Immer mehr Menschen wünschen sich eine Baumbestattung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt reagiert demnach auf die Bedürfnisse der Verstorbenen und deren Hinterbliebenen und ermöglicht ab sofort, auf dem Hauptfriedhof an der Hochstraße Urnen im Baumhain zu bestatten.

Kein Grabschmuck, keine Blumen, keine Kerzen: Auf dem Hauptfriedhof können Urnen in Zukunft naturnah unter vorher festgelegten Bäumen bestattet werden. Auf dem neu gestalteten Grabfeld 37 schaffen Blumenwiesen unter Bäumen einen natürlichen Ort der letzten Ruhe, teilt die Stadt mit.

Je nach Jahreszeit erstrahlten auf dem Grabfeld Frühjahrsblüher, bunte Wildblumen, vielfältige Gräser, immergrüne Koniferen und farbenfrohes Herbstlaub.

Weniger Erdbestattungen

„Erdbestattungen gehen immer mehr zurück. So entstehen immer mehr Freiflächen und Lücken zwischen den Gräbern. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach anderen Bestattungsarten wie den Baumhain immer größer“, erklärt Markus Zodel, Sachgebietsleiter für die Friedhofsverwaltung im Stadtbauamt.

Fragen? Für Fragen stehen Markus Zodel und Beate Zimonczek von der städtischen Friedhofsverwaltung, Telefon 07541/203-4320, zur Verfügung.

Die Urnengräber im Baumhain können der Mitteilung zufolge durch eine kleine Plakette mit Namen und Daten des Verstorbenen markiert werden. Die Plakette werde am Baumstamm angebracht. Die Bestattungsflächen in den Wiesen unter den Bäumen würden etwa zwei- bis dreimal im Jahr von den städtischen Friedhofsmitarbeitern gemäht. So bleibe der Artenreichtum auf der Fläche bestehen.

Biologisch abbaubare Urnen

Zum Schutz der Wiesen und damit die naturnahe Gestaltung der Fläche erhalten bleibt, dürfen keine Kerzen, Blumen oder Grabschmuck direkt im Urnenbereich abgelegt werden, heißt es. Angehörige, die gerne eine Kerze anzünden oder Blumen ablegen wollen, könnten dies auf einer geschützt liegenden Raseninsel in der Mitte des Grabfeldes tun.

Die Urnenbeisetzung im Baumhain ermögliche eine naturnahe Bestattung in biologisch abbaubaren Urnen an Gemeinschaftsbäumen oder Urnensäulen. Bei der naturnahen Urnenbeisetzung im Baumhain falle für die Angehörigen, unabhängig vom Wohnort, keine Pflege an.

Gemeinsame letzte Ruhestelle

Trotzdem haben Familienmitglieder und Freunde einen Platz zum Trauern und Verweilen, so die Stadt. Das Grabfeld sei barrierefrei erreichbar und biete mehrere Sitzmöglichkeiten. Im Preis für eine Grabstelle in Höhe von 1680 Euro sind die Pflegekosten für die Ruhezeit von 15 Jahren enthalten.

Die Bestattungsplätze im Baumhain sind laut Stadt nur anlässlich eines Sterbefalls zu erwerben. Familienangehörige könnten jedoch am selben Baum einen zusätzlichen Platz kaufen, um sich einen gemeinsamen letzten Ruheort zu sichern.