Kulturverein Caserne präsentiert „Menschliche Dinge“

(sz) Der Kulturverein Caserne zeigt am Samstag, 25. November, den französischen Thriller „Menschliche Dinge“ in Kooperation mit der Frauenbeauftragten des Bodenseekreis zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Um 20 Uhr geht es los im Cinéma 17 im Karl-Maybach-Gymnasium. Zum Inhalt: Man könnte meinen, die Farels sind eine Familie wie aus dem Bilderbuch: Jean Farel ist ein prominenter Fernsehjournalist, seine Frau Claire eine Intellektuelle, bekannt für ihr feministisches Engagement, ihr gemeinsamer Sohn Alexandre ist gutaussehend, sportlich und studiert in Kalifornien an einer Eliteuni. Bis eines Tages die Polizei vor der Tür steht: Ausgerechnet die 16-jährige Tochter von Claires neuem Lebensgefährten hat Anzeige wegen Vergewaltigung gegen Alexandre erstattet. Das atemberaubende Drama mit einer herausragenden Charlotte Gainsbourg in der Hauptrolle basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman „Menschliche Dinge“ und ist inspiriert von dem „Fall Stanford“. Länge: 138 Minuten. Karten gibt’s an der Abendkasse.