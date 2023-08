Ein Wirbelwind fegt am Freitagabend übers Kulturufer. Er richtet aber keine Schäden an, sondern hinterlässt ein euphorisches Publikum im großen Zelt: Wallis Bird und das Ensemble Spark, das sich selbst als „klassische Band“ bezeichnet, unternehmen einen Streifzug durch Kompositionen der letzten tausend Jahre. Alle stammen von Frauen, so wie das sanft flutende Eröffnungsstück der Hildegard von Bingen; Musik, die nur ein Hauch ist und nicht ahnen lässt, zu welcher Energie die irische Rocksängerin und das deutsche Ensemble um die Blockflöten–Virtuosen Daniel Koschitzki und Andrea Ritter noch fähig sein werden.

Kein Mischmasch zwischen Pop und Klassik

Zusammen beweisen sie, dass Projekte nicht immer scheitern müssen, bei denen sich Popmusiker mit klassischen Musikern zusammentun. Bei Spark und Wallis Bird entsteht gerade kein Mischmasch, der weder „E-“ noch „U“-Musik ist und auf halber Strecke im Kitsch versinkt. Man erkennt es schon am unmerklichen Übergang, mit dem das Konzert von der Heiligen Hildegard in die Gegenwart gleitet — mit dem Stück „Oceania“ der Pop–Avantgardistin Björk. Hier wie dort entfalten sich völlig zeitenthobene Klänge, die den Genre–Zuschreibungen entkommen.

Ein Transgender aus dem 18. Jahrhundert

Das glückt auch in Wallis Birds Song „Dr. James Barry“: Barry war ein früher „Fall“ von Transgender, der 1795 in Birds Heimat Irland als Frau auf die Welt kam und als Mann in der Medizin Karriere machte. Im Dazwischen ist dieses Konzert also nicht nur musikalisch zu Hause, sondern auch in den Texten. Wallis Bird singt über Barry mit explodierender Inbrunst, und sie gleitet mit Spark melodisch immer dann aus dem Griffigen, wenn sie der Kategorie Popsong zu nahe zu kommen droht.

Blockflöten werden zu Rhythmusinstrumenten

Aber das Konzert platziert sich nicht zwanghaft zwischen den Stühlen, sondern geht völlig im Augenblick auf. Spark entreißen ihre Instrumentalbesetzung Klavier, Cello, Violine und Blockflöten den Klassik–Zuschreibungen durch pure Getriebenheit. Allen voran Koschitzki und Ritter spielen ihre Melodieinstrumente oft sehr perkussiv. In schnellstmöglicher Taktung jagen sie kurze Luftstöße in ihre Flöten. Die Münder werden gleichsam zu Kompressoren und weil ihre Taktungen wie Zahnräder ineinander greifen, ergibt sich die Wirkung maschinenhafter Akkuratesse. Das ist auch bei Joni Mitchells Folkpop–Hit „Big Yellow Taxi“ der Fall, den sie schon mit ihrem atemlosen Intro neu erfinden.

Eine Stimme wie von Janis Joplin

Wallis Bird imponiert auf der Bühne durch ihre Selbstvergessenheit. Mal wiegt sie sich in den Klangwogen von Spark wie ein Kornfeld im Sturm, mal schlägt sie sich singend mit der flachen Hand rhythmisch auf den Brustkasten, bis ihr Ausschnitt fast den Farbton ihres roten Kostüms annimmt. Sie ist als Künstlerin ein Exzess und singt nicht umsonst ohne Begleitung Janis Joplins Song „Mercedes Benz“. In Scherz sagt sie danach: „Ich habe meine Stimme von Anfang bis Ende von Janis geklaut.“ Man will diesen Satz umdrehen: Diese Stimme ist das Resultat von Wallis Birds Energie.

Kreiselnd um eine verschlingende Liebe

Diese Energie implodiert aber auch zur Introspektion, wie im Song „Cloud on my tongue“ von Tori Amos. Mit einer kargen Tiefe, als befände er sich in in Schuberts „Winterreise“, begleitet Christian Fritz sie am Klavier, während Wallis Bird wie ein Blatt in einem Wasserstrudel um eine Liebe kreist, von der sie vielleicht verschlungen wird.

Man trägt diesen Abend vorläufig nur im Herze mit Hause. Aber als Platte und CD wird das Projekt bald auch noch erscheinen.