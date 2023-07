Erst deutscher Hip–Hop, dann krachender Rock mit Quetschkommode und österreichischem Dialekt: Das klingt nicht gerade nach einer idealen Kombination. Totzdem feiert das Publikum beim Eröffnungskonzert des Kulturufers mit Fiva und das Band Granada eine einzige große Party. Kein Wunder, denn zwischen die deutsche Rapperin und die fünf Burschen aus Graz passt ein Blatt. Seit Jahren sind sie befreundet und gehen immer wieder zusammen auf Tour.

Fiva macht das Gegenteil von Gangster–Rap

Nina Sonnenberg alias Fiva ist Mitte 40, doch sie wirkt wie ein glückliches Mädchen. Ihre Songs machen einen großen Bogen ums Proletenhafte, mit dem vor allem männliche Hip–Hopper dem Genre schaden. Anstatt in Beleidigungen zu baden, Gewalt zu verherrlichen und mit dem schnellen Geldes zu flirten, schlagen Fivas Texte die Gegenrichtung ein: „Zu viele Goldjungen fischen nach Gold. Nehmen den Mund viel zu voll für ein bisschen Erfolg. Wollen Goldketten, Goldzähne, Goldmädchen, Goldringe. Ich bin ein Goldfisch und muss nicht im Gold schwimmen.“

An Fivas Texten kann man sich aufrichten

Fivas Texte wirken wie zwanglose Notizen, ausgebreitet auf dem lässigen Fundament von Keyboard, Bass und Schlagzeug. Die zierliche Frau ist so natürlich, als müsste sie nicht ein paar hundert Leute unterhalten — was wohl daran liegt, dass sie ihr Publikum einfach mag. „Ich sehe ohne Brille nur bis Reihe zehn“, sagt sie. „Aber ihr seht wunderschön aus.“ Die Fans machen jedes Kommando mit, das Fiva ausgibt. Und nicht nur das: Man blickt auch in so manches schockverliebte Gesicht. Sollen Kollegah, Haftbefehl und Co. in ihren Rhymes ruhig aggressiv das eigene Ego abfeiern. Es gibt ja Fiva, an deren Texten man sich aufrichten kann: „Da ist so viel Meer. Da gibt’s so viel Platz. Und bis du einen hast, schwimm’ ich neben dir her.“

Die Spider Murohy Gang als wüste Garagenband

Granada übernehmen das mit Leichtigkeit rumgekriegte Publikum und kratzen es noch weiter auf: Ihre Rock’n’Roll–Songs klingen ja auch, als ob sich die Spider Murphy Gang mit einer Volksmusikkapelle und einer wüsten Garagenband gekreuzt hätten. Auch Punk und Wave sind mit im Sound. Das schlägt sich in der Show nieder, wenn Gitarrist Lukacz Custos und Bassist Jürgen Schmid auf den Bühnenboden liegen und stocksteif an den Saiten reißen.

Die Überraschung ist ein Billy Joel–Song auf Grazerisch

Granada sind melodisch bis zum Anschlag. Gleichzeitig surfen die Gitarren von einem Riff zum nächsten. Ihr eigener Sound reißt die fünf Grazer so mit, dass sie völlig aus der Haut fahren. Gut, dass mit dem Lied „Gönn dir“ auch ein Hüftschunkler dabei ist, für den Fiva mit auf die Bühne kommt. Am intensivsten ist aber ein Kabinettstück, für das sich Sänger Thomas Petritsch in die Publikumsränge begibt. Dort singt er, ohne Mikro, nur vom Akkordeon begleitet, den schmerzlich verträumten Song „Vienna“ von Billy Joel; freilich auf Grazerisch: „Kumm oba, es is wie's is. Du kummst ned ans Züi, bevor de Zeit ned reif is.“ Doch, die Zeit war reif. Beim Kulturufer fuhren Granada und Fiva die Ernte ein.