Es ist die Tragik von Studioaufnahmen, das sie hinter der Wirkung von Konzerten zurückbleiben. Insofern war es gut, dass das Ezra Collective am Samstag nach seinem Kulturufer–Konzert im großen Zelt weder Platten noch CDs verkaufte. Die quasi–religiöse Erfahrung, die das Publikum gemacht hat, würde es darauf ja eh nicht wiederfinden.

Die fünfköpfige Band aus London zelebriert Afrobeat mit der Improvisationsfreiheit des Jazz und erreicht dabei immer höhere Energiestufen, bis das längst zur Fangemeinde mutierte Publikum sich fast schon in Trance getanzt hat. „Tanzt, als ob euch niemand zusehen würde!“, fordert Schlagzeuger Femi Koleoso auf Englisch die Menge auf — zu einem Zeitpunkt, als man sich alle charakterlichen Verklemmungen sowieso schon vom Leib geschüttelt hat.

Feiere den Augenblick, das Morgen ist ungewiss

Es könnte nicht schaden, wenn Psychiater ihre Patienten auf Krankenschein in ein Konzert von Ezra Collective schicken würden, denn die Band hat sich zwei sehr heilsame Wahlsprüche auf die Fahnen geschrieben. Erstens: Du musst den Augenblick feiern, weil du nie wissen kannst, ob es ein Morgen gibt. Zweitens: Irgendwo in dir gibt es einen Ort, an dem du Freude empfinden kannst. Ganz unabhängig davon, ob es dir gerade gut oder schlecht geht.

Das Hirn wandert in die wummernde Magengrube

Mit Schlagzeug, E–Bass, Saxofon, Trompete, Keyboard und Hammondorgel erschaffen die Londoner einen Sound, der offen für Einflüsse wie Calypso, Reggae und Jazzrock ist, ohne sich je in ihnen zu verlieren. Alles von außen Kommende wird in den Afrobeat hineingewoben, der von Femi Koleosos dichten Drumbeats vorangetrieben wird. Wie ein geduckter Tiger sitze er hinter der Batterie und klöppelt dichte polyrhythmische Muster, anstatt auf Wucht zu setzen. Wozu auch — fürs wuchtige Brummen sorgt ja sein Bruder TJ am E–Bass. Dass auch James Mollison am Saxofon auf den tiefen Registern unterwegs ist, gibt dem Sound eine geheimnisvolle Grundierung, die das Hirn sehr schnell in die wummernde Magengrube zieht. Gemeinsam mit Trompeter Ife Ogunjobi bläst der Saxofonist zudem weit geschwungene, majestätische Motive. Sie haben eine Ehrfurcht erzeugende Wirkung, als beträte man mit dieser Musik einen Hort tieferen Wissens.

Tanz wird zum Ritual

Doch Ezra Collecctive sind vor allem ausgebufft Profis. Wenn Keyboarder Joseph Armon–Jones insistierend auf einer Taste hängen bleibt und so spritzende Klänge im Maschinengewehr–Tempo abfeuert, entsteht die hibbelige Fusion–Hitze der 1970er–Jahre, und zur Versenkung tritt die Aufstachelung. Weil Ezra Collective immer beide Pole ansprechen, empfinden die Tanzenden ihre Tänze nicht als oberflächliche Angelegenheit, sondern eher wie ein Ritual. An diesem Tanzritual nimmt die Band auch selbst teil: Sie geht von der Bühne und zieht die Session mitten im tanzenden Publikum ab. Eine Zugabe gibt’s für die aufgepeitschten Zuhörer danach nicht mehr. Sie hätte zur Dramaturgie des Konzerts aber auch nicht mehr gepasst.