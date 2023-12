Kulturhaus Caserne zeigt zwei Kinderfilmklassiker beim Lichterzauber

Beim Lichterzauber, dem großen Familien-Event im Kulturhaus Caserne, am Sonntag, 17. Dezember, werden zwei Kinderfilmklassiker zu sehen sein: „Neues von uns Kindern aus Bullerbü“ sowie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973 wird um 16 Uhr im Casino (Einlass: 15.45 Uhr) zu sehen sein. In vielen Familien ist der deutsch-tschechische Märchenklassiker mit den verträumten winterlichen Naturaufnahmen ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit, wie das Kulturhaus mitteilt.

„Neues von uns Kindern aus Bullerbü“ wird um 16 Uhr in der Werkstatt gezeigt (Einlass: 15.45 Uhr). Bullerbü ist ein kleiner Ort in Schweden und die Kinder aus Bullerbü sind natürlich Lisa, Inga, Britta, Ole, Bosse, Lasse und Kerstin und begleitet diese in der Weihnachtszeit.

Beim Familien-Event Lichterzauber im Kulturhaus Caserne kann ab 15.30 Uhr mit Naturmaterialien gebastelt und geschnitzt werden und es gibt eine Möglichkeit mit Jochen Rempel einen Pflanzenstab selbst zu schmieden. Winter- und Weihnachtsgeschichten werden zu hören sein und an einem Lagerfeuer kann Stockbrot gemacht werden. Die Zirkusakademie wird eine Lichtperformance darbieten und die Liveband „CharlesTän“ tritt nach dem Motto „Piano meets Vertikaltuch“ auf. Schüler der Bodenseeschule bieten Kartoffelsuppe, Waffeln und Stockbrot feil.

Der Eintritt ist frei.