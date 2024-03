Kulturhaus Caserne erhält Kulturpreis

Das Kulturhaus Caserne erhält den mit 5.000 Euro dotierten Kulturpreis 2024 der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises. Landrat Wilhelm Prayon wird die Auszeichnung bei einer öffentlichen Veranstaltung am Dienstag, 9. April, um 18.30 Uhr im Casino an den geschäftsführenden Gesellschafter der Kulturhaus Caserne gGmbH, Claus-Michael Haydt, und an die Vorsitzende des culturverein caserne, Brigitte Meßmer, überreichen.

Mit der Verleihung des Kulturpreises würdigt der Bodenseekreis den weit über die Region hinaus strahlenden Beitrag des Kulturhauses Caserne für die Kunst und Kultur am nördlichen Bodensee, heißt es in der Begründung der Kunst- und Kulturstiftung. Seit 1995 biete das Kulturhaus Caserne ein breit gefächertes und spartenübergreifendes Angebot für Jung und Alt. Die Caserne sei ein bedeutender soziokultureller Ort für Kreativität, Begegnung und Austausch im Bodenseekreis.

„Als Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH freue ich mich außerordentlich über die Verleihung des Kulturpreises des Bodenseekreises. Diese Anerkennung bedeutet uns sehr viel und bestärkt uns in unserem Engagement für die Förderung von Kultur und Kunst in unserer Region“, so Claus-Michael Haydt in einer Caserne-Pressemitteilung. „Wir sind dankbar für diese Wertschätzung und werden weiterhin mit Begeisterung an der kulturellen Vielfalt arbeiten“, fügt er an.

„Der Kulturpreis 2024, den die Kulturhaus Caserne gGmbH und der culturverein caserne gemeinsam erhalten, ist eine große Ehre und Hilfe für uns. Das Preisgeld ermöglicht es uns, ein Schülerprojekt für Flüchtlingsklassen in der Ludwig-Dürr-Schule auf die Beine zu stellen, das Theater, Musik und Kunst auf die Bühne bringt. So können wir junge Talente fördern und deren künstlerischen Potenziale entwickeln“, sagt Brigitte Meßmer, die Vorsitzende des culturvereins.

Lobenswert sei es auch, dass mit der Verleihung des Kulturpreises die Zusammenarbeit zwischen der Kulturhaus Caserne gGmbH, dem culturverein caserne und weiteren Partnern gewürdigt und gefördert werde. „Solche Partnerschaften bündeln Ressourcen, tragen zu einer vielfältigen kulturellen Szene in Friedrichshafen bei und kommen letztlich allen Bürgerinnen und Bürgern zugute“, so Brigitte Meßmer weiter.

Die Laudatio auf das Kulturhaus Caserne wird Friederike Lutz, die Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen, halten. Für das Kulturhaus sprechen anschließend Brigitte Meßmer vom culturverein sowie die Gründer der Caserne, Claus-Michael Haydt und Frank Przybilla.

Musikalisch begleitet wird die Preisverleihung von Aliatakaya (Sängerin), ena und Lisa Flaig, den Gewinnerinnen des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im bereich „Musical“. Diese werden begleitet von dem Pianisten Lennart Triesschijn, den Schülerinnen und Schülern der Ludwig Dürr Schule sowie der Zirkusakademie Friedrichshafen.