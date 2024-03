Kulturclub Caserne veranstaltet Film-Event

Zu einem Film-Event lädt das Kulturhaus Caserne am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, jeweils um 19 Uhr in den Fallenbrunnen ein. Dort wird im Casino der Film „Hunter from Elsewhere - Eine Reise mit Helen Britton“ vorgeführt. Er handelt von den Quellen der Kunst und dem Ursprung des Sehens. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Mit ihrem Dokumentarfilm über die australische Künstlerin Helen Britton, führt Regisseurin Elena Alvarez Lutz ihre Zuschauer an die verschiedensten Orte. An felsige Pazifikküsten, durch das australische Outback, zu Ruinen der Schwerindustrie und zu Meistern deutscher Handwerkstradition: den Steinschleifern von Idar-Oberstein und den Glasbläsern im thüringischen Lauscha.

Ihre Begegnungen hat die Künstlerin in ihrer Münchner Werkstatt in unterschiedlichen Kunstwerken festgehalten. Diesen Prozess begleitet Alvarez Lutz in „Hunter from Elsewhere“ mit eigenen Klängen und Bildern.

Die moderne Kunst von Helen Britton umfasst avantgardistischen Schmuck, Skulpturen und Zeichnungen, die auf der ganzen Welt bekannt sind.

Karten an der Abendkasse kosten neuen Euro. Im Vorverkauf sind diese für etwa sieben Euro unter folgender Homepage erhältlich: