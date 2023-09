Kulturbüro startet in eine neue Spielzeit

„Kultur kann vielfältig in die Gesellschaft wirken.“ Für diesen Gedanken steht Kultur im Hafen. Erstmalig fand dieses neue Format, das Künstlerinnen und Künstler aus der Region gemeinsam auf die Bühne des Graf-Zeppelin-Hauses bringt, im Herbst 2021 statt und feierte das Aufleben der Kultur nach einer langen Pause. Im vergangenen Jahr versammelte sich die Kulturszene der Region erneut zur Kultur im Hafen in Friedrichshafen. Gemeinsam versuchte man dem Krieg in der Ukraine mit Kultur zu begegnen und eine Möglichkeit zu schaffen, die beunruhigenden und erschreckenden Ereignisse gemeinsam zu verarbeiten.

In der dritten Auflage möchte das Kulturbüro Friedrichshafen am Sonntag, 1. Oktober, gemeinsam mit dem Publikum über die Zukunft nachdenken. Insbesondere junge Künstlerinnen und Künstler stehen im Fokus. Unter ihnen ist auch John Leon, ein Nachwuchsmusiker aus der Region, der mit seinem eigenen Song „Thinkin‘ About the Future“ überregional für Furore sorgt. Ebenfalls wieder dabei ist das ensemble minifaktur. Zu hören sind Ludwig van Beethovens „Pastorale“, Auszüge aus Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ mit Sopranistin Anja Zirkel, Franz Liszts „Chasse-neige“ mit Jürgen Jakob am Klavier oder Tschaikowskis Blumenwalzer aus „Der Nussknacker“.

Das Genre Tanz vertritt an diesem Abend die in der Region beheimatet company Idem. Auch Akrobatik und das Trapez sind vertreten und werden von Schülern der Zirkusakademie der Bodenseeschule St. Martin aufgeführt. Der lokale Popchor 60plusminus und der Kinderchor St. Nikolaus/St. Petrus Canisius singen abwechselnd unter der Leitung von Chorleiter Nikolai Geršak und Musikdirektor des Stadtorchesters Pietro Sarno.

Bereits ab 14 Uhr lädt ein Familienprogramm zur Spielzeiteröffnung ein. Auf dem Programm stehen Theater-Schnupperworkshops ab circa 14 Uhr und 16.30 Uhr, Clown-Shows um circa 14 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr sowie das bereits ausgebuchte Kindertheater Armstrong um 15 Uhr. Für Kultur im Hafen um 18 Uhr und das Kindertheater „Armstrong“ um 15 Uhr ist eine kostenfreie Eintrittskarte erforderlich. Das Kindertheater ist bereits ausgebucht.

