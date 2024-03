Die Vorfreude wächst. Und wer noch Tickets braucht, der sollte bald zuschlagen. Denn mittlerweile steht fest, wer am 22. Juni bei „Genuss am See“, dem kulinarischen Höhepunkt des „Fränkel Open Air“ in der Allmandstraße in Friedrichshafen, am Herd steht.

Mit dabei: TV-Koch Johann Lafer. Ebenfalls aus dem Fernsehen bekannt: Mona Hiermaier, Teilnehmerin bei „The Taste“.

Elf Stationen und jede Menge Flüssiges

Elf Stationen weist die Speisekarte aus, an jeder darf probiert und geschlemmt werden. Dazu gibt es allerlei Erfrischendes und Anregendes in flüssiger Form, mit und ohne Alkohol. Noch wird nicht jedes Rezept verraten, die Liste der Köchinnen und Köche aber steht.

Nicht nur Gourmets bekannt sein dürfte Johann Lafer, Koch des Jahres 1997 im „Gault Millau“, seit vielen Jahren als Fernsehkoch in den TV-Küchen daheim und auch als Buchautor erfolgreich. Er kocht am 22. Juni gemeinsam mit Tom Kagerer, der auch immer wieder im Fränkel-Kochstudio sein Wissen weitergibt.

Ebenfalls am Start: Christian Kuchler. Der Sternekoch ist nicht nur für das Schäfli in Wigoltingen (zwei Michelin-Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte) verantwortlich, sondern auch für das kulinarische Konzept im Boutique Hotel Alhambra auf der kroatischen Insel Losinj.

Geschmacksexplosionen auf „Schwäbional“

Laut Ankündigung auf „Geschmacksexplosionen“ spezialisiert ist Philip Blank, der schon im Fährhaus auf Sylt, der Wielandshöhe in Stuttgart, der Sonnenalp in Ofterschwang oder im Walserhof in Klosters gekocht hat. Unter dem Begriff „Schwäbional“ gehört sein Herz der süddeutschen Küche.

Auch am Start: Mona Hiermaier. (Foto: Sat1/Jens Hartmann )

Indische Kartoffelbällchen mit Chutneys, Mango und Papadam hat Mona Hiermaier im Angebot. Sie war 2023 bei „The Taste“ (Sat1) und zwei Jahre zuvor bei „Die Küchenschlacht“ (ZDF) am Start.

Focaccia gibt's auch

Focaccia wird Manuela Heigle kredenzen, gelernte Konditormeisterin und Köchin. Sie gibt ihre Erfahrung unter anderem Fränkel-Kochschülern bei den Kinder- und Jugendkochkursen dort weiter.

Mit dabei ist auch Artur Frick-Renz, Inhaber des Gasthofs „Zum Hirsch“ in Goppertsweiler. Er kocht einen modernen Stilmix aus Landhaus-, mediterraner und asiatischer Küche.

„Himmel und Ääd 2.0“

Was sich hinter dem Rezept für „Himmel und Ääd 2.0“ verbirgt, wird WMF-Köchin Katharina Brandt zeigen. Sie war unter anderem Teilnehmerin bei „Das perfekte Dinner, wer ist der Profi?“ auf VOX und bei der ZDF-„Küchenschlacht“. Zudem hat sie in der Küchenschule von Alfons Schuhbeck gearbeitet.

Dass Austern und Champagner zusammenpassen, wird Ralf Sandner vorführen. Der gelernte Koch und Konditor leitet das Fränkel-Kochstudio.

Hauptberuflich in der Kleber Post tätig: Christian Brändle. (Foto: Ingo Rack )

Auch Christian Brändle von der traditionsreichen Kleber Post in Bad Saulgau ist bei „Genuss am See“ dabei. Zudem wird Ralf Hörger Häfler Burger zubereiten und Benedict Weiss Eclairs.

Moderator der Veranstaltung am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr ist Michael Antwerpes, für die musikalische Unterhaltung sorgen Peter Vogel und Band sowie DJ Luca Santiago.

Moderiert den "Genuss am See": Michael Antwerpes. (Foto: Uli Deck/dpa )

150 Euro kostet ein Ticket für diesen außergewöhnlichen Abend, alle Speisen und Getränke inbegriffen. Es gibt sie im Internet unter www.fraenkel-haushaltswaren.de und im Fränkel Haushaltswarengeschäft in der Allmandstraße (dort übrigens ohne Vorverkaufsgebühren).

Achtung: Mehr als die Hälfte der Tickets ist bereits vergriffen. Übrigens: Die Veranstaltung findet auf alle Fälle statt, bei Regen an einem trockenen Ort.

Erlös geht an „Häfler helfen“

Der Erlös von „Genuss am See“ fließt - wie an allen drei Abenden des „Fränkel Open Air“ - an „Häfler helfen“, die gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche für Menschen in Not. Sie wird seit Jahren vom Immobilienunternehmen Fränkel unterstützt. Lesen Sie HIER mehr dazu.

Das Open Air in der Allmandstraße beginnt am Freitag, 21. Juni, mit Chartstürmer „Kamrad“. Seine Hits „I believe“ oder „Feel alive“ kennt fast jeder, der ein Radio besitzt. „I hope you end up alone“ heißt die aktuelle Single des deutschen Singer-Songwriters. Er ist der Stargast, wenn am 21. Juni ab 18 Uhr die Allmandstraße zur Partyzone gemacht wird. Der Eintritt ist frei.

Spielt eine Stunde in der Allmandstraße, umsonst und draußen: „Kamrad“. (Foto: Fabian Süggeler )

Was am Sonntag geht, das ist noch offen

Für den Sonntag, 23. Juni, arbeiten die beiden Fränkel-Vorstände Peter Buck und Jaqueline Egger-Buck mit ihrem Team noch am Programm. Dass die deutsche Fußballnationalmannschaft an dem Tag bei der EM gegen die Schweiz spielt, dürfte dabei inhaltlich eine Rolle spielen.