Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Beleuchtet wird dies laut Pressemitteilung an fünf Abenden in einer Gesprächsreihe im Hangar des Dornier Museums mit Vertretern aus der Wirtschaft und Referenten des Fraunhofer-Instituts. Der dritte Gesprächsabend findet am Donnerstag, 9. November ab 19 Uhr zum Thema „Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit“ statt.

ChatGPT im Speziellen und große Sprachmodelle im Allgemeinen haben die Wahrnehmung von Künstlicher Intelligenz (KI) massiv verändert. Dabei sind die Fähigkeiten nur ein Teil der Wahrnehmung, ein anderer ist der massive CO2-Fußabdruck, den die Data-Center, in denen die Modelle trainiert werden, hinterlassen.

KI ist also ein Klima-Killer? Dieser Frage werden die beiden Referenten Tim Wirtz und Gunar Ernis vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in einem gemeinsamen Vortrag auf den Grund gehen. Beide Referenten nehmen die Gäste des Abends mit auf eine Reise in Bereiche, in denen KI uns dabei hilft, Ressourcen schonender einzusetzen und damit bis zu 50 Prozent von ihnen zu sparen, um damit Teil von nachhaltiger Innovation zu sein. Weiterer Gesprächsteilnehmer als Vertreter aus der Industrie ist Niels Angel, Leiter Use Case CO2 bei Catena-X und Projektleiter Nachhaltigkeit bei der BMW Group.

Die Vision hinter dem Projekt Catena-X beruht auf einer einfachen Tatsache: Viele Herausforderungen der Branche können laut Mitteilung nur gelöst werden, wenn alle Automobilpartner entlang der Wertschöpfungskette radikal zusammenarbeiten: Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und resilientere Lieferketten sind nur durch Zusammenarbeit und die gemeinschaftliche Nutzung der Informationen im Netzwerk möglich. Catena-X bietet dafür den ersten offenen und kollaborativen Datenraum für die Automobilindustrie ‐ für optimierte Geschäftsprozesse durch datengesteuerte Wertschöpfungsketten. Das Ökosystem schafft dabei Raum für Innovationen ‐ für eine völlig neue Art der Unternehmenssteuerung.

Niels Angel beleuchtet in seinem Vortrag die Lieferketten der Automobilindustrie, die ein zentrales Fokusthema der Nachhaltigkeitsstrategie sind, erläutert, wie ein Nachhaltigkeits-management in föderierten Netzwerken funktionieren kann und wie Catena-X ein solches System u.a. für den CO2-Fußabdruck baut. Hierbei spielt die Exploration von KI eine Rolle, um bei komplexen Aufgaben, z.B. automatisierter Kalkulation und Analyse, zu unterstützen.

Im Anschluss der Vorträge werden die Auswirkungen, Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von KI und deren Einfluss auf das große Thema „Nachhaltigkeit“ mit den Podiumsteilnehmern diskutiert. Das Publikum kann sich dabei mit seinen Fragen zum Thema an die Experten wenden und ist zum Mitdiskutieren herzlich eingeladen. Museumsdirektor Hans-Peter Rien wird durch den Abend leiten sowie die Gesprächs- und Diskussionsrunde moderieren.