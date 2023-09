Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Beleuchtet wird dies in einer Gesprächsreihe mit Vertretern aus Industrie und Referenten des Fraunhofer–Instituts an insgesamt fünf Abenden im Hangar des Dornier–Museums. Der Auftakt findet am Donnerstag, 14. September, ab 19 Uhr zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Luftfahrt“ statt.

Im Gespräch sind am Auftaktabend laut Pressemitteilung Sergii Kolomiichuk vom Fraunhofer–Institut für Fabrikbetrieb und -automation IFF, Matthias Hammer, Head of Engineering for Connected Intelligence and Multi Mission Systems von Airbus Defence and Space und Museumsdirektor Hans–Peter Rien, der die Gesprächsreihe und das Podium moderieren wird.

Mit dem Vortrag „KI hebt ab — Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz und ihre Anwendung in der Luftfahrt“ wird Sergii Kolomiichuk vom Fraunhofer–Institut den Abend eröffnen und in das Thema einführen. Der Vortrag wird die Entstehung der neuen Technologie und ihre Bedeutung für unsere heutige Welt erklären. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der transformativen Rolle der KI in der Luftfahrt. Durch sie wurden in kurzer Zeit viele Gebiete wie die Flugzeugwartung, die Fluglotsenunterstützung und die Optimierung des Passagiererlebnisses revolutioniert. Welcher Bereich wird als nächster erfasst werden und sollte man eigentlich dort, wo es um die Sicherheit von Menschenleben geht, überhaupt auf Künstliche Intelligenz setzen?

Im Anschluss an den Vortrag werden die Auswirkungen, Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von KI in der Luftfahrt mit den Podiumsteilnehmern diskutiert. Auch das Publikum darf sich dabei mit ihren Fragen zum Thema an die Experten wenden und sind zum Mitdiskutieren herzlich eingeladen.