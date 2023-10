Künstliche Intelligenz im Blickpunkt

Was kann künstliche Intelligenz bereits für Unternehmen leisten ‐ und wo liegen künftig die Chancen? Um Voraussetzungen, Anwendungsbereiche, Geschäftsmodelle und Praxisbeispiele dreht sich die erste Aixchange Conference am 1. Dezember, von 10 bis 16.30 Uhr, in der Zeppelin-Universität am Fallenbrunnen in Friedrichshafen. Die Veranstaltung bietet laut Pressemitteilung der Veranstalter eine Plattform für einebranchenübergreifende Vernetzung und den Austausch zum Thema Künstliche Intelligenz sowie die Möglichkeit, sich intensiv mit der Technologie auseinanderzusetzen.

Veranstalter sind die KIM-Labs (Schwarzwald-Baar-Heuberg), das KI-Lab Allgäu-Oberschwaben und das KI-Lab Bodensee. „Mit der Aixchange-Conference wollen wir dazu beitragen, dass Unternehmen verstehen, wann und wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz für sie sinnvoll ist und wann nicht“, so Tobias Fauth, Geschäftsführer des cyberLAGO und Projektleiter des KI-Lab Bodensee. „Um potenzielle Anwendungsbereiche im Unternehmen und die Stärken einer KI identifizieren zu können, braucht es das notwendige Know-how. Genau dieses Wissen vermitteln wir bei der Aixchange.“

Regionale Unternehmen und KI-Experten geben der Mitteilung zufolge Einblicke in die Praxis. Julia König (Ehrenmüller GmbH, Kempten), Robert Jenke (Jenke Institut GmbH, Wolfegg), Michael Berthold (Knime GmbH, Konstanz) und Maks Giordano werden im Rahmen des Expertenpanels darüber sprechen und aufzeigen, welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen spielt und wie Unternehmen ihr Datenpotential erkennen und nutzen können.

Warum sie sich für KI-Lösungen entschieden und welche Mehrwerte sich daraus ergeben haben, aber auch über die Herausforderungen, die auf dem Weg zu meistern waren, berichten unter anderem Patrick Quintus (fruitcore robotics GmbH, Konstanz) und Albert Heim (Hochland Deutschland GmbH, Heimenkirch).

Teilnahmegebühr