Künstlerin thematisiert rassistische Stereotype

Das „artsprogram“ der Zeppelin–Universität (ZU) eröffnet im Rahmen ihres Sommerfestes und ihrer Feier zum 20–jährigen Bestehen am Samstag, 16. September, die Ausstellung „Whiteface“. Gezeigt wird die gleichnamige Videoinstallation der südafrikanischen Künstlerin Candice Breitz. Darin konfrontiert sie die Betrachterinnen und Betrachter mit jenem widersprüchlichen Spektrum von Denk– und Redeweisen, das weißer Vorherrschaft zugrunde liegt. Beginn der Ausstellungseröffnung ist um 17 Uhr in der White Box auf dem ZF–Campus der ZU im Fallenbrunnen.

In ihrer 2022 entstandenen Videoinstallation „Whiteface“ — an der ZU in einem gleißend weißen Raum inszeniert — befasst sich Candice Breitz mit rassistischen Klischees, Sprechweisen und Argumentationsmustern, wie sie alltäglich in den Massenmedien zirkulieren und dort mehr oder weniger verdeckte rassistische Stereotypen reproduzieren und Ressentiments verbreiten.

Candice Breitz, die als Weiße während des Apartheidregimes in Südafrika aufwuchs, zählt zu den wichtigsten Stimmen in der aktuellen Debatte zu Themen wie Identitätspolitik, Rassismus, Weißsein und Politiken der Repräsentation. Mit ihren Fotografien und Videoarbeiten blickt sie vor allem auf die Rolle der Popkultur und populärer Medienformate bei der Konstruktion und Formierung von kollektiven und individuellen Identitäten. Seit den 1990er Jahren macht sie dabei auch das eigene Weißsein und andere rassifizierte Kategorien zum Thema. Ihre Arbeiten, die in großen Museen und Biennalen gezeigt werden, bestechen dabei durch ihre Genauigkeit in der Beobachtung und eine ganz eigene Ästhetik. Durch eine reduktionistische, serielle und betont arrangierte Bildsprache machen ihre Fotografien und Videoarbeiten stets die mediale Konstruiertheit des Gezeigten augenfällig.

Begrüßt werden die Besucher der Ausstellungseröffnung von Karen van den Berg, wissenschaftliche Leiterin des „artsprogram“, und Rahel Spöhrer, kuratorische Leiterin des „artsprogram“. Begleitet wird die Ausstellung „Whiteface“ von einer Studiengruppe, die sich mit künstlerischen und kulturellen Perspektiven auf Weißsein und Privilegien befasst, einer öffentlichen Podiumsdiskussion und einem experimentellen Symposium.

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter zu.de/whiteface, nähere Informationen zum Sommerfest unter zu.de/20