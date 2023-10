Mit „Die immer lacht“ wurde sie zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert, über 200 Millionen Views bei YouTube hat und mit Gold, Multiplatin und dem höchstmöglichen Diamant-Award ausgezeichnet wurde. Nun blickt sie mit ihrem im Oktober erscheinenden „Best Ott“-Album auf ihre Karriere zurück und wird auch die dazugehörige Tournee wieder ausverkaufen ‐ in Rekordzeit, wie es in einer Pressemitteilung der Bigbox Allgäu heißt, wo Kerstin Ott am 20. November um 20 Uhr auftritt.

Kerstin Ott gehört heute zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Eine Singer-Songwriterin, die ihr Publikum mit ihrem augenzwinkernden Charme in ihren Bann zieht. Die Menschen zusammenbringt und sie für einen Abend lang den Alltagstrott vergessen lässt, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und jeden Moment zu genießen, wie es in der Ankündigung weiter heißt. So auch auf der kommenden „Best Ott“-Tournee, die 2023 und 2024 wieder in 30 Städten lädt, um den Weg zu feiern, der sie vom kleinen schleswig-holsteinischen Heide an die Spitze der Charts, in die Beststellerliste, in die wichtigsten TV-Shows, an die Seite hochkarätiger Duettpartner und in die Herzen unzähliger Fans und Kritiker führte.

Mit dabei sind alle ihre Hits seit ihrem Durchbruch, alle kleinen und großen Songs in ihrem ganz eigenen Sound aus Pop, Dance, Folk und Schlager. Ob „Herzbewohner“, „Regenbogenfarben“ oder „Ich geh meinen Weg“, tanzbare Partysongs wie „Scheißmelodie“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“, alte Ohrwürmer oder brandneue Stücke wie „Mädchen“ ‐ zwischen Liebe, Mut und Hoffnung, Einsamkeit, Trauer, Stärke und dem Willen, immer wieder aufzustehen, erzählt Kerstin Geschichten direkt aus dem Leben. Oft autobiografisch, immer aufrichtig und einfach perfekt zum Mitsingen. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme trifft eine ihrer tiefgründigen Zeilen definitiv jeden mitten ins Herz, rührt zu Tränen, nimmt an die Hand, tröstet und macht Mut, stimmt nachdenklich oder lässt vor Zustimmung laut jubeln. Immer ganz nah dran am Leben und an ihren Fans.

Karten sind erhältlich auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der Bigbox Allgäu, oder bei den Vorverkaufsstellen der „Schwäbischen Zeitung“ unter Tel. 0751/29555777 oder tickets.schwaebische.de