Künstlerförderpreis für 2023 abgesagt

Die Gültigkeit der diesjährigen Bewerbungen bleibe bestehen. Eingereichte Bewerbungen für den Künstlerförderpreis 2023 werden, sofern diese nicht zurückgezogen werden, automatisch im Bewerbungsverfahren für das Jahr 2024 berücksichtigt. In welcher Form die Vergabe im kommenden Jahr stattfinden wird, ob als Doppelpreisvergabe oder als eine gebündelte Gesamtvergabe für das Jahr 2024, ist noch ungeklärt und erfolgt in neuer Absprache mit dem designierten Bürgermeister Andreas Hein nach Amtseintritt. Bewerberinnen und Bewerbern steht es zudem offen, die Bewerbung in einem kurzen formlosen Schreiben an das Kulturbüro auch zurückzuziehen, oder diese zurückzuziehen und sich im kommenden Jahr mit neuen Arbeitsproben zu bewerben.

Rückfragen zum Bewerbungsprozess werden beantwortet unter der Telefonnummer 07541/2033300 oder auf Email-Anfrage an