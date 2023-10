Der Künstlerförderpreis wird 2023 nicht vergeben. Die Gründe dafür nannte der für diesen Preis im Kulturbüro der Stadt zuständige Florian Kind in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses (KSA) des Gemeinderates.

Danach sei er von Juni bis Oktober krank geschrieben gewesen, was eine Bearbeitung der eingegangenen Bewerbungen nicht möglich gemacht habe, auch wenn das Team im Kulturbüro nicht untätig geblieben sei. Zudem sei, so führte Florian Kind es im KSA aus, auch kein Dezernent da, um den Juryvorsitz zu übernehmen, da der als Nachfolger von Andreas Köster neu gewählte Bürgermeister Andreas Hein erst Ende Oktober sein Amt antreten wird.

Mehr Kompetenzen

Und auch der Ausschuss und seine Mitwirkung bei der Vergabe des Preises müsse neu aufgestellt werden, da eine reine Zurkenntnisnahme der Preisträger nicht ausreiche. Der KSA müsse der Preisvergabe zustimmen.

Der Ausschuss nahm auch diese Mitteilung erst einmal nur zur Kenntnis. Bürgermeister Dieter Stauber hatte diesen Tagesordnungspunkt unter Punkt Verschiedenes aufgerufen. Die Verwaltung wolle dem Ausschuss nur mitteilen, dass der Preis verschoben werden soll oder ausfalle. Diese Entscheidung werde die Verwaltung mit dem neuen Dezernenten zusammen treffen. Und dann soll auch geklärt werden, welche Mitsprache- und Mitwirkungsrechte die Ausschussmitglieder bekommen müssen.

Bewerbungen sollen gehalten werden

Florian Kind sprach sich allerdings dafür aus, die jetzigen Bewerber weiterhin zu halten und zu berücksichtigen, da darunter vielversprechende Talente seien.

Die Gültigkeit der diesjährigen Bewerbungen bleibe bestehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zum Thema. Eingereichte Bewerbungen für den Künstlerförderpreis 2023 werden, sofern diese nicht zurückgezogen werden, automatisch im Bewerbungsverfahren für das Jahr 2024 berücksichtigt. In welcher Form die Vergabe im kommenden Jahr stattfinden wird, ob als Doppelpreisvergabe oder als eine gebündelte Gesamtvergabe für das Jahr 2024, ist noch ungeklärt und erfolgt in neuer Absprache mit dem designierten Bürgermeister Andreas Hein nach Amtseintritt.

Bewerberinnen und Bewerbern steht es zudem offen, die Bewerbung in einem kurzen formlosen Schreiben an das Kulturbüro auch zurückzuziehen, oder diese zurückzuziehen und sich im kommenden Jahr mit neuen Arbeitsproben zu bewerben.