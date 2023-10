Künstler und Theoretiker sprechen über (Raub-)bau und Kapitalismus

Die aktuelle Wechselausstellung des Zeppelin-Museums „Into the deep. Minen der Zukunft“ ist eingebettet in das bundesweite, interdisziplinäre Kooperationsprojekt „Mining. Abbau der Zukunft“, aus welchem die digitale Vortragsreihe „(Resisting) Extractivism“ hervorging. Sie versammelt Beiträge von Künstlern und Theoretikern, die sich angesichts der beunruhigenden extraktivistischen Entwicklungen kritisch mit dem Prinzip des globalisierten Kapitalismus auseinandersetzen und widerständige Modelle entwerfen.

Das Zeppelin-Museum trägt am Dienstag, 31. Oktober, den ersten Online-Vortrag zum Thema „Extractive Capitalism“ bei, der ab 18 Uhr live via Zoom stattfinden wird. Susanne Witzgall von der Akademie der Bildenden Künste München wird gemeinsam mit Agnes Bidmon, Leiterin der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit am Zeppelin-Museum, durch den Abend moderieren. Auf dem Panel werden Wissenschaftlerin Elizabeth Povinelli, Franz-Boas-Professorin für Anthropologie und Gender Studies an der Columbia University, sowie Armin Linke, Künstler, Fotograf und Filmemacher aus Berlin, sitzen und ihre Perspektiven auf das Thema erläutern.

Der Begriff „Extraktivismus“ umfasst die erzwungene Entnahme von Rohstoffen und Lebensformen aus Erdoberfläche, Erdboden, Weltall, Ozeanen sowie Biosphäre und bezieht sich insbesondere auf den Abbau von nicht erneuerbaren fossilen Brennstoffen, Baumaterialien und Erdrohstoffen. Neben diesen Formen der Ausbeutung umfasst Extraktivismus aber auch die Ausplünderung von genetischen Ressourcen, digitalen Daten oder Arbeitskraft und lässt sich als zentrale Logik gegenwärtiger kapitalistischer Gesellschaften bestimmen ‐ trotz seiner verheerenden ökologischen und sozialen Bilanz. Die unterschiedlichen künstlerischen und wissenschaftlichen Ansätze in der Vortragsreihe untersuchen, wie die Ausbeutungsmechanismen der extraktiven Logik funktionieren, mit welchen Strategien der Aneignung und Enteignung sie verbunden sind und auf welche Weise diese Strategien in der Geschichte und der anhaltenden Präsenz von Kolonialismus und Rassismus verwurzelt sind.

