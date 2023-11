an muss nicht immer im Tempo eines Rennpferds unterwegs sein, manchmal könnte man sich das ein oder andere von einer Schnecke abschauen. Diese Erkenntnis habe ich letztens beim Backen gewonnen, als ich nur ganz schnell meinen Schmuck an den Händen ablegen wollte, damit er nicht mit dem klebrigen Teig in Berührung kommt ‐ natürlich weit entfernt von meiner Küchenschlacht.

Während meines Weges aus der Küche sinnierte ich offenbar noch über etwas ganz anderes nach, jedenfalls sah ich die offen stehende Küchenschranktür auf Höhe meiner Schläfe nicht kommen. Gefühlt habe ich sie aber, und wie! Es gab außerdem so einen lauten Knall, dass mein Mann in ziemlicher Windeseile angerannt kam. Also alles etwas langsamer angehen?

Schmerzliche Erinnerung

Denkste ‐ um den Schmerz der einen Schläfe auszugleichen, habe ich mir die andere nur wenige Stunden später an unserer Deckenschräge angehauen. Wenn ich jetzt darüber nachgrübele, was ich als nächstes auf meiner To do-Liste abhaken könnte und mir dabei an die Stirn fasse, erinnert mich dort ein kleiner Schmerz daran, dass es manchmal auch ganz gut ist, sich ein bisschen entschleunigt durch das Leben zu bewegen.