Die Küche eines Restaurants am Hafen in Friedrichshafen hat am Sonntag gebrannt. Dabei wurde eine Angestellte verletzt und ein Feuerwehrmann musste vor Ort wegen Kreislaufproblemen behandelt werden.

Der Alarm ging bei der Feuerwehr Friedrichshafen um 11.52 am Sonntag ein, wie Kommandant Felix Engesser berichtet. Bereits auf der Anfahrt auf der Eckener Straße und der Paulinenstraße sei der Rauch sichtbar gewesen.

Küche brannte komplett aus

Die Küche eines Restaurants stand demnach in Flammen und brannte komplett aus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte eine Fritteuse für den Brand verantwortlich sein, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Warum die Fritteuse Feuer fing, sei aber noch nicht bekannt. Auch über die Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Eine Frau musste ins Krankenhaus

Eine Angestellte kam laut Engesser mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus, ein Feuerwehrmann hatte wegen der Hitze mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und wurde vor Ort behandelt. Das Restaurant sei bei Ankunft der Feuerwehr leer gewesen.

Dichte Rauchwolken ziehen über den Hafen in Friedrichshafen hinweg. (Foto: pr )

Die Feuerwehr war bis 14.45 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt, die der Kommandant als aufwändig beschreibt. "Wir mussten Teile der Küchendecke abnehmen." Der Grund für das Feuer sei noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren neun Fahrzeuge und 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz.