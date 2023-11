Die Friedrichstraße in Friedrichshafen sorgt weiterhin für intensive Diskussionen. Nach der Umgestaltung gab es viel Kritik, weshalb die Stadt nun nachbessern will.

Über die Ideen ‐ unter anderem mehr Zebrastreifen und eine dauerhaft grüne Fußgänger-Ampel ‐ wird am Dienstag, 7. November, der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt beraten, bevor der Gemeinderat eine Entscheidung fällt. In den Sozialen Medien debattieren die Nutzer schon jetzt über die Pläne ‐ und die meisten sind nicht gerade begeistert.

So merkt etwa Facebook-Nutzer Rocky R. an, dass dem Ziel einer Verkehrsberuhigung in der Straße der Stadtbahnhof entgegen stehe. „Das ist der Haupt-Knotenpunkt für die ganzen Busse, die ständig auf der Friedrichstraße unterwegs sind“, schreibt er. Die Busse müssten fahren, egal wie sehr man die Fahrbahn verenge oder wie viele Zebrastreifen man baue.

„Reißverschlussprinzip“ am Bahnhof?

Andreas P. kritisiert, dass die Busampel am Bahnhofsplatz bleiben soll. Er plädiert stattdessen für eine „abknickende Vorfahrtsregelung“ für die Busse und für einen Zebrastreifen bei der Postbank.

Ich bin immer noch für eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung GZH. Daniel V.

Denn viele Fußgänger würden dort die Friedrichstraße überqueren und seien durch die Ampel irritiert. „Insgesamt wäre der Verkehr viel flüssiger ‐ Reißverschlussprinzip“, ist Andreas P. überzeugt.

„Ich bin immer noch für eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung GZH“, kommentiert Daniel V. auf Facebook. Die „ehemalige Gegenspur“ könne dann in beide Richtungen von Radlern genutzt werden.

Ärgerliche Situation für Radfahrer

„Als Gegenzug die Eugen- und Charlottenstraße in die andere Richtung zur Einbahnstraße machen“, erläutert er weiter. Nutzer Andreas P. hat da Bedenken: „Bitte mal überlegen: Es könnte grob gerechnet zu einer Verdopplung der Anzahl der Fahrzeuge in eine Richtung führen. Also, Stau auf der ganzen Strecke!“

Holger S. kritisiert die Situation für Radfahrer, die aus seiner Sicht mangelhaft bleiben werde: „9000 Autos und hunderte Radfahrer auf so einer schmalen Straße passt leider nicht zusammen“, schreibt er. Und Facebook-Nutzerin Astrid K. äußert einen wohl nicht hundertprozentig ernst gemeinten Vorschlag: „Macht doch eine Fußgängerzone draus!“