2019 ist Benedikt Günthör noch selbst beim MTU-Cup als Jugendfußballer aufgelaufen. Am kommenden Wochenende kehrt er als Trainer des SV Kressbronn zurück zum international topbesetzten Hallencup der C-Junioren. Seine Mannschaft hat höchstattraktive Gegner zugelost bekommen und soll vor allem Spaß haben.

Normalerweise sind die U15-Fußballer des SV Kressbronn in der Regionenstaffel Süd III unterwegs und treffen dort unter anderem auf den TSV Berg, den TSV Tettnang oder die SGM Bad Wurzach/Arnach.

Am Samstag auf dem Kunstrasen in der Messehalle A1 in Friedrichshafen heißen die Kressbronner Gegner FC Barcelona, Manchester United, Olympique Marseille, FC Bayern München und VfB Friedrichshafen II. „Das wird für meine Spieler eine einmalige Erfahrung“, sagt Benedikt Günthör. „Das ist ein Riesenereignis, da sollen alle Spaß haben.“

Aufstellung nach der Trainingsbeteiligung

Wobei das mit allen so ein Problem ist. Denn in den Kader darf Kressbronns Trainer nur maximal zwölf Spieler berufen - einige können den MTU-Cup also nur als Zuschauer verfolgen. „Mir tut es leid für jeden, der nicht mitmachen kann“, sagt Günthör. „Ich bin nach der Trainingsbeteiligung gegangen und nehme die mit, die es sich verdient haben.“

Alle, die am Samstag schließlich im Kressbronner Trikot über den Kunstrasen in der Friedrichshafener Messehalle A1 rennen, sollen sich so gut wie möglich verkaufen. An eine Qualifikation für die Zwischenrunde - von sechs Mannschaften jeder Vorrundengruppe dürfen vier Teams am Sonntag weiterspielen - denkt Günthör bei Weitem nicht. „Wir wollen die Atmosphäre genießen, es ist einfach toll, mal gegen Champions-League-Vereine spielen zu dürfen.“

Wenigstens der lokale Gegner soll bezwungen werden

Mit dem FC Bayern München trifft der SV Kressbronn gleichzeitig auch auf den Titelverteidiger. Das Finale gegen Eintracht Frankfurt gewann der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters mit 4:2. Generell dominierten im Vorjahr die Mannschaften aus dem Inland, so kam 2022 auch der VfB Stuttgart ins Halbfinale. Sicherlich wollen die ausländischen Teams diesmal wieder besser abschneiden.

Neben Kressbronn dürfen sich auch die lokalen Talente von Union MBK, vom FC Friedrichshafen, der SGM Fischbach/Schnetzenhausen, vom MTU-Leistungszentrum, vom VfB Friedrichshafen I und II sowie vom TSV Tettnang mit den Topteams wie Stuttgart, Fenerbahce Istanbul, FC Chelsea oder Olympique Marseille messen. Auch wenn es für die lokalen Teams wahrscheinlich das Ende nach der Gruppenphase am Samstag gibt: Sportlichen Ehrgeiz bringen die Nachwuchskicker aus der Region natürlich mit.

Und ein Ziel haben alle: den lokalen Rivalen in der Gruppe hinter sich lassen. „Den VfB Friedrichshafen müssen wir schlagen“, sagt Günthör und lacht. Denn der Trainer der U15 des SV Kressbronn weiß aus eigener Erfahrung: Viel wichtiger als die Ergebnisse ist es für seine U15-Kicker, einmal in ihrer Laufbahn gegen Europas beste Nachwuchsmannschaften spielen zu dürfen.

Die Gruppen des MTU-Cups

Gruppe M: Union MBK, PSV Eindhoven, FC Red Bull Salzburg, FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, FC Friedrichshafen - Gruppe T: SGM Fischbach/Schnetzenhausen, RB Leipzig, FC Chelsea, MTU-LZ, Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen - Gruppe U: FC Barcelona „Grana“, Manchester United, SV Kressbronn, Olympique Marseille, FC Bayern München, VfB Friedrichshafen II - Gruppe 23: VfB Stuttgart, FC Barcelona „Blau“, TSV Tettnang, Eintracht Frankfurt, Sporting Lissabon, VfB Friedrichshafen. Los geht es am Samstag ab 8.30 Uhr in der Messehalle A1.