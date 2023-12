Der Kreistag hat in der letzten Sitzung des Jahres die Haushaltssatzung für 2024 beschlossen.

Der Haushalt des Bodenseekreises erreicht mit knapp 470 Millionen Euro ein Rekordniveau und weist ein Defizit von rund 7,8 Millionen Euro aus, das mit einem Griff in die Rücklagen und neuen Krediten ausgeglichen wird.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird außerdem um einen Prozentpunkt auf 30,0 erhöht. In den Haushaltsreden bezogen die Fraktionsvorsitzenden Stellung zu wichtigen Themen der Kreispolitik.

Bildung

Die Fraktionen sehen das Thema Bildung ganz oben bei den Pflichtaufgaben. Henrik Wengert (FW) lobte die „Investitionen in das Berufsschulzentrum Friedrichshafen und die Elektronikschule in Tettnang in Höhe von weiteren drei Millionen Euro“.

Man leiste damit einen „wichtigen Beitrag zur beruflichen Bildung“, sagte Norbert Zeller (SPD). „Wir drängen allerdings auch auf eine rasche räumliche Verbesserung am Berufsschulzentrum in Überlingen.“

Gute Schulen seien essenziell „für unsere Kinder und Jugendlichen. Aus diesem Grund sind für uns die Investition in Höhe von zirka 16 Millionen Euro gute Investitionen in die Zukunft. Unsere Schulen sollen gut ausgestattet sein“, sagte Evmarie Becker (Grüne).

Südumfahrung Markdorf

„Alle andere als zufrieden“ zeigte sich Henrik Wengert mit dem verzögerten Baustart wegen weiterer Umplanungen aus artenschutzrechtlichen Gründen. „Was funktioniert in diesem Land noch? Wie erklären wir das den Bürgern - nach zwei Jahrzehnten des Wartens und zwei positiven Bürgerentscheiden?“

Der überarbeitete Zeitplan sei „ein weiterer Beweis dafür, dass Infrastrukturplanung in Deutschland eine praktisch nicht mehr zu bewältigende Sisyphosarbeit ist“, sagte Georg Riedmann (CDU). Norbert Zeller forderte gar, den Bau der Südumfahrung gleich ganz zu beerdigen: Angesichts der sehr schwierigen Finanzlage sollten CDU und FW „die Reißleine ziehen“.

Auch die Grünen freuen sich, dass das Projekt auf Eis liegt. Wegen „Ressourcenverschwendung, Nachhaltigkeit, der CO₂-Emission und Versiegelung“ habe man die Südumfahrung abgelehnt - „und auch wegen der sehr hohen Kosten“, sagte Becker.

Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn

Der Kreistag steht hinter dem Projekt, fordert aber ein größeres Engagement des Landes und der Bahn. „Wir sind nicht bereit, die bislang hohen Planungskosten weiter zu tragen“, sagte Norbert Zeller. Es sei außerdem diffus, was die Kostenabrechnung der Leistungsphasen eins und zwei durch die DB angehe.

Die Planungen für den Ausbau der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell kosten den Bodenseekreis viel Geld. (Foto: Alexander Tutschner )

„Da gibt es ein großes Fragezeichen“. Die SPD fordert, dass die Deutsche Bahn im Kreistag „Rede und Antwort steht“. Die FDP plädiert weiter für „die höchstmögliche Taktung von Verbindungen auf der Schiene“, sagte Christian Steffen-Stiehl (FDP). „Nichtsdestoweniger sind auch wir nicht bereit, die Planungskosten zu tragen, während die Landesregierung sich einen schmalen Fuß macht.“

Die Modernisierung der Bodenseegürtelbahn dürfe nicht in Frage gestellt werden, sagte Becker. Es sei aber zu einfach, anzunehmen, „dass grüne Politiker auf der Landesebene sich nicht für den ÖPNV einsetzen würden.“

Neubau Landratsamt

Dass die großangelegte Erweiterung des Landratsamtes aufgrund der knappen Kassen vom Tisch ist, wurde seitens der Fraktionen begrüßt. Dass man jetzt auf eine CDU-Forderung eingehe und „für die Zeit des Übergangs und der konkreten Überlegungen zu einer zukünftigen baulichen Struktur der Landkreisverwaltung Mietflächen gesucht werden“, freute Georg Riedmann.

Die Pläne der Kreisverwaltung für den Ausbau des Verwaltungsstandorts liegen auf Eis. (Foto: Andy Heinrich )

Es sei wichtig, dass man erkannt habe, dass eine so große Investition in Verwaltungsräume schlecht in diese Zeit der grundlegenden Umwälzungen passe. Auch wenn nicht gebaut werden könne, bleiben für die Grünen zwei Grundprobleme, die schnell gelöst werden müssten: „Die energetische Sanierung der Glärnischstrasse 1-3, denn dort heizen wir zum Fenster raus“, sagte Evmarie Becker, und die „Arbeitsplatzsituation der Mitarbeitenden, auch wenn Home-Office Entlastung bringt.“

Steffen-Stiehl begrüßte „die aufschiebende Entscheidung“. Unter Berücksichtigung moderner Arbeitsregelungen, wie beispielsweise Home-Office, könne ein neuer Anlauf ohnehin anders ausgestaltet werden. Für die SPD gehörten ordentliche Arbeitsbedingungen für „unsere rund 1400 Beschäftigte zu den Pflichtaufgaben“, sagte Zeller.

Straßenmeisterei Markdorf

Mehreren Fraktionen sind die Planungen der neuen Straßenmeisterei in Markdorf zu pompös geraten. Von einer „Restrukturierung“ des Projekts sprach deshalb Georg Riedmann. Der Standort Markdorf für eine dritte Straßenmeisterei stehe für die CDU nicht zur Disposition. Man erwarte aber eine „reduzierte, bautechnisch zeitgemäße und praxisnahe Planung“.

Der Bodenseekreis will am südöstlichen Ortseingang von Markdorf zwischen Brunnisach und Riedheimerstraße eine neue Straßenmeisterei bauen. Die Pläne sollen jetzt etwas abgespeckt werden. (Foto: Alexander Tutschner )

Die Straßenmeisterei müsse nicht aussehen „wie der neue Wellnessbereich vom Hotel Hubertus in Balderschwang“, sagte Riedmann. Das dürfe gerne quadratisch, praktisch, gut und bescheiden sein.

Die Visualisierung der geplanten neuen Straßenmeisterei habe ihn spontan mehr „an ein Konzerthaus als an einen Zweckbau für Zugmaschinen erinnert“, sagte Henrik Wengert. Die Grünen wollen das Projekt sogar ganz stoppen. Stattdessen solle die Tettnanger Straßenmeisterei westlicher angesiedelt werden „und nur ein dritter Stützpunkt“ eingerichtet werden.

Standards absenken

Im Zeichen der knappen Kassen sprachen sich mehrere Fraktionen für Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen aus und für das Absenken von Standards. Von solchen, die über die gesetzlichen hinausgehen, müsse man sich verabschieden, sagte Riedmann. „Nur mit niedrigeren Standards können wir künftig einen ausgeglichenen Haushalt beschließen, ohne die Kreisumlage über Gebühr strapazieren zu müssen“, sagte Wengert. Und: „Wir müssen sparen. Vieles muss auf den Prüfstand“.

Der FW-Chef nennt beim ÖPNV etwa die „Seelinie, die im Sommer im 15-Minuten-Takt im Stau steht“. Ein anderes Beispiel sei die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf. Dort wäre er auch gerne zur Schule gegangen, sagte Wengert. „Hätte man mich mit verbunden Augen in die Aula und den angrenzenden Außenbereich geführt, hätte ich wohl eher auf die Lobby eines gehobenen Hotels getippt.“ Die AfD will eine Arbeitsgruppe einrichten, die Einsparpotenziale identifizieren soll.

Das sanierte Bildungszentrum Markdorf aus der Vogelperspektive. Beim Umbau wurden laut FW hohe Standards angesetzt. (Foto: SZ-Archiv )

Christoph Högel (AfD) legte gleich eine Liste mit 16 Punkten vor. Im Ergebnishaushalt beliefen sich die Freiwilligkeitsleistungen auf 27,8 Millionen Euro, mit den Investitionen komme man auf 30 Millionen Euro. „Nun sage mal einer, dass hier nicht Spielraum für die ein oder andere Kürzung wäre“, meinte Högel.

Auch Steffen-Stiehl will prüfen, ob man nicht „hier und da entflechten und Kosten senken“ sollte. Auch er nannte das Beispiel ÖPNV, es mache keinen Sinn, ein Bus „in einem 15-Minutentakt durch Verschiebungen bei Verspätung leer einem anderen hinterherfährt“. Man müsse an die Revision der freiwilligen Leistungen gehen.