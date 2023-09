Kreis verteilt beim Park(ing)-Day neuen „RadGeber“

Der Radverkehr rückt zum Ende der Radsaison nochmal in den Fokus: Los geht es auf dem Park(ing)-Day in Friedrichshafen, bei dem am Sonntag, 17. September, die Parkplätze der Charlottenstraße als Teil der Europäischen Mobilitätswoche zwischen 12 und 18 Uhr in frei gestaltbare Räume verwandelt werden. Die Straße ist am Sonntag für den Verkehr gesperrt und für die Menschen geöffnet.

Es gibt Infostände zur nachhaltigen Mobilität und das eigene Fahrrad kann zur Fahrradwaschanlage gebracht werden. Beim „Energiefahrrad“ können Klein und Groß testen, wie viel Energie beim Radeln im Spiel ist. Viel Geschmack hat das „Smoothie Bike“ mit seinen leckeren Vitamindrinks geladen. Auf dem Infostand des Landkreises und der Radkultur wird unter anderem der neue „RadGeber“ des Bodenseekreises vorgestellt und kostenlos ausgegeben — ein handliches Nachschlagewerk rund um den Radverkehr im Landkreis mit nützlichen Service–Tipps für den Alltag oder die Freizeit.

Das Fahrrad als wichtiges Verkehrsmittel mit Zukunft ist auch Thema einer Wanderausstellung, die von 18. September bis 13. Oktober im Rathaus Friedrichshafen während der allgemeinen Öffnungszeiten angeschaut werden kann.

Infos auch unter