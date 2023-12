Der Bodenseekreis drückt aufs Tempo beim Thema Flüchtlingsunterkunft in der Schwabstraße. In der Kreistagssitzung am Mittwoch, 13. Dezember, (15 Uhr) soll für den Bau der Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 128 Geflüchtete eine abgeänderte Planung beschlossen werden. Bauantrag, Ausschreibungen und Grundstücksanmietung sollen auf den Weg gebracht werden.

Der Bodenseekreis benötigt dringend Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Außerdem will der Kreis die derzeit als Flüchtlingsunterkünfte belegten Sporthallen „so schnell wie möglich wieder ihrer eigentlichen Zielsetzung zuzuführen“, wie es in der Sitzungsvorlage zum Kreistag heißt.

Petition scheitert

Erste Planungen für eine Gemeinschaftsunterkunft in der Schwabstraße wurden bereits im März dieses Jahres im Kreistag diskutiert. Verschiedene Varianten für die Bebauung wurden laut Verwaltung mit der Stadt Friedrichshafen entwickelt.

Der Gestaltungsbeirat der Stadt hatte Veränderungsvorschläge gemacht. Die Pläne des Kreises wurden auch von Anwohnern kritisiert, Flugblätter wurden verteilt. Ein Anwohner scheiterte zuletzt mit einer Petition gegen das Projekt im Landtag.

Drei Wohngebäude

Die aktuelle Planung umfasst jetzt drei Wohnhäuser mit jeweils nur drei Geschossen. Ursprünglich waren zwei Wohngebäude mit vier Geschossen geplant. An der Zahl der Unterkunftsplätzen ändert sich nichts. Zwei der Gebäude sollen längs entlang der Bebauung der Goethestraße stehen, eines parallel dazu weiter in der Mitte des Grundstücks mit derselben Ausrichtung. Auch bei den Themen Abstand zu benachbarten Gebäuden und dem Sichtschutz wurde nachgearbeitet. Durch die geänderte Planung sind laut Verwaltung Mehrkosten in Höhe von etwa einer halben Million Euro zu erwarten.

Pachtvertrag läuft zehn Jahre lang

Das Grundstück zwischen der Ehlerstraße und der Schwabstraße hatte das Land dem Bodenseekreis angeboten. Es gehört zur Fläche des Polizeireviers in Friedrichshafen. Es soll jetzt laut Sitzungsvorlage über eine Laufzeit von zehn Jahren mit Verlängerungsoption vom Bodenseekreis gepachtet werden. Laut der Kreisverwaltung bleibt der Polizei gemäß der aktuellen Planung genügend Platz für eine eigene bauliche Entwicklung.

Man geht beim Kreis deshalb davon aus, dass die Dauer der Anmietung des Grundstücks „weit über 10 Jahren liegen dürfte“. Aus den Sitzungsunterlagen geht klar hervor, dass der Kreis hier „längerfristig Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern“ schaffen will. Zumal zwei Mietobjekte in Friedrichshafen aufgrund von Abriss in 2025 und 2026 abgängig seien.

Erstattung über Abschreibungen

Die Gebäude sollen in einer Hybridbauweise aus Holz und Beton gebaut werden „analog den Gemeinschaftsunterkünften in Tettnang, Kressbronn und Bermatingen“. Der Kreis kalkuliert aktuell mit Baukosten von etwa 8,45 Millionen Euro, den Großteil davon trägt das Land „im Rahmen der jährlich anfallenden Abschreibungen über die veranschlagte Nutzungsdauer von zehn Jahren.“ Das Kostenrisiko für den Landkreis könne momentan nicht beziffert werden, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter.