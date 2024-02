Kreative Ferientage im Spielehaus

Über 100 Kinder im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren haben abwechslungsreiche Ferien im Spielehaus erlebt. Zum ersten Mal besuchten die Kinder das Kulturhaus Caserne und durften hinter die Kulissen der Theater- und Konzertbühne blicken.

Theater spielen, tanzen, schauspielern, malen, filzen, schmieden, emaillieren und nähen: Im Spielehaus war in den Fasnetsferien richtig was los, sodass die Kinder in der Schule einiges über das Erlebte zu erzählen hatten. Für jedes Kind war etwas dabei.

Zum ersten Mal unternahmen die Kinder einen Ausflug in das Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen. Bei einem Rundgang durch die Theaterräume erfuhren sie mehr über die Bühnentechnik und erhielten exklusive Einblicke in die Backstage-Räume. „Die Kinder waren begeistert von dem Rundgang durch das Kulturhaus Caserne. Wir danken den Verantwortlichen der Caserne, dass sie dies möglich gemacht haben. Auch in den Osterferien soll es wieder einen Ausflug in die Caserne geben“, berichtet Andreas Zeitler, Jugend- und Heimerzieher im Spielehaus. Er begleitete den Ausflug in die Caserne.

Neben dem Besuch des Kulturhauses Caserne besuchten die Kinder auch das Medienhaus am See. Dort erlebten sie eine spannende Mädchenrally und erfuhren viel Interessantes über das Medienhaus. Ein Teil der Kinder war schon häufiger im Medienhaus, andere hingegen waren zum ersten Mal dort. Beliebt bei den Kindern war auch wieder die „Aufräumaktion“ im Riedlewald. Mit Müllzange und Mülltüten ausgestattet, räumten die Kinder den achtlos weggeworfenen Müll weg und machten so die Welt im Wald ein wenig sauberer.

Neben den Ausflügen gab es wieder zahlreiche kreative und handwerkliche Angebote in den Werkstätten des Spielehauses. Beim Theater spielen schlüpften die Ferienkinder in verschiedene Rollen. Die Zirkuskids aus dem Talentcamp präsentierten in einer 45-minütigen Show Akrobatik, Zauberei, Flötenspiel und Jonglage. Alle Auftritte wurden von den Kindern selbst einstudiert und die passende Musik dazu ausgesucht. Wie für eine Show üblich, wurden die einzelnen Beiträge auch professionell anmoderiert. Für die Auftritte gab es viel Applaus von den Kindern.

Die Mädchengruppe „Alle anders das sind wir“ studierte Tänze ein und präsentierte sie dann den anderen Kindern. In der Filzwerkstatt wurden Blumen, Tiere und Girlanden gefilzt. Wer wollte, konnte an der Feldesse schmieden und Metallschmuck emaillieren. Und auch in der Holzwerkstatt, der Nähwerkstatt und der Kunstwerkstatt entstanden vielfältige und einzigartige Gegenstände, die dann mit nach Hause genommen werden konnten. In der Glückswerkstatt konnten die Kinder selbst Schokolade herstellen. Dabei durfte selbstverständlich auch genascht werden. Außerdem entstanden Glücksbringer, Glücksspray und Glücksgläser.