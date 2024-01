Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Oberbürgermeister Andreas Brand und das Bündnis „Friedrichshafen für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt“ laden die Bürgerinnen und Bürger zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Samstag, 27. Januar 2024 auf den Fridolin-Endraß-Platz ein. Beginn der Gedenkfeier ist um 11 Uhr.

In diesem Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 79. Mal. Anlässlich des Jahrestages erinnern Oberbürgermeister Andreas Brand und Stadträtin Gaby Lamparsky als Vertreterin des Bündnisses an die Opfer des Nationalsozialismus.

Co-Dekan Reimar Krauß von der Evangelischen Schlosskirchengemeinde Friedrichshafen lädt alle Anwesenden zum gemeinsamen Gebet ein. Im stillen Gedenken legen Oberbürgermeister Andreas Brand und Bernd Fuchs vom Bündnis „Friedrichshafen für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt“ Kränze nieder.

Umrahmt wird die Gedenkstunde vom Trompeten-Ensemble der Musikschule Friedrichshafen unter der Leitung von Thomas Unger.

Die Mitglieder des Jugendparlaments bieten im Anschluss an die Gedenkfeier Tee und Zopf an. Der Erlös aus den freiwilligen Spenden der Teilnehmenden an der Gedenkfeier geht in diesem Jahr an das Anne-Frank-Zentrum.

Außerdem zeigen Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums gemeinsam mit ihrer Lehrerin Rebekka Schnell eine kleine Ausstellung mit Namen „Museums-Koffer“ zum Thema „Mutige Menschen - Widerstand im Dritten Reich“.

Auschwitz sei das Synonym für den Massenmord der Nazis an den europäischen Juden, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wurde auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog dieser Tag zum „Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“ ausgerufen. Seit 1999 gedenken die Bürgerinnen und Bürger in Friedrichshafen alljährlich der Opfer des Nationalsozialismus - auf dem Platz, der nach einem Friedrichshafener Widerstandskämpfer benannt wurde: Fridolin Endraß.