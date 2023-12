Viele Angebote rund um Motorräder, Roller, Trikes und Quads gibt es vom 26. bis 28. Januar 2024 bei der Motorrad Welt Bodensee auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Beim Best Bike Award wird das kreativste Motorrad ausgezeichnet. Die Rock Antenne Band sorgt bei Jubiläumsparty für Stimmung: Die Motorradmesse am Bodensee wird 30 Jahre alt.

Größte Motorradmesse Süddeutschlands

„Zu unserem Jubiläum lassen wir es krachen“, verspricht Projektleiterin Petra Rathgeber laut einer Pressemitteilung. Bei der größten Motorradmesse Süddeutschlands dabei sind demnach Maschinen von renommierten Marken wie zum Beispiel BMW, Kawasaki, oder Harley-Davidson, und viele mehr. „Wir wollen gemeinsam mit der Fangemeinde alles rund um das Motorrad und den Lifestyle zelebrieren.“ Dazu gehören imposante Stunts ebenso wie die persönliche Beratung zu Ausrüstung und Bekleidung, Probesitzen von Motorradneuheiten und ausgelassenes Feiern.

Rock Night

„Mit dem anstehenden Geburtstag blicken wir auch auf 30 Jahre Motorradgeschichte zurück“, sagt Rathgeber weiter. Die Zweiräder und Maschinen aus jedem Jahrzehnt gibt es bei einer Sonderschau zu sehen. Am Freitag, 26. Januar, sorgen laut Messe die Rock Antenne Band sowie Heaven in Hell, Doll-Circus und Max Roxton bei der „Classic Rock Night“ Jubiläumsparty in Halle A2 für ordentlich Stimmung. Karten für die Party und Kombi-Tickets sind ab sofort online erhältlich.

Schrauber-Asse am Start

Beim „Best Bike Award“ präsentieren kreative Köpfe und Schrauber-Asse ihre Designs, verspricht die Messe. Eine Fachjury bewertet demnach die ausgefallenen Motorräder und vergibt den Titel „Best of Show“. Mit Vorträgen und Möglichkeiten zum Vernetzen und Austauschen lege die Ladies‘ World erneut einen Fokus auf die Bikerinnen-Community. Moderiert von der Rock Antenne liefern prominente Gäste bei den „Benzingesprächen“ im Foyer West Einblicke in aktuelle Themen.

FMX- und Trial-Show

Benzingeruch liegt in den Actionhallen in der Luft, schreibt die Messe weiter: Akrobatik und Tricks vom Feinsten zeigen die FMX-Profis in Halle A3 . Die Trial-Fahrer in Halle A4 sind Meister der Balance. Stunts der Quadfahrer begeistern in Halle A4. Auf Zwei- oder Vierrädern können die Besucher die abwechslungsreichen Teststrecken selbst unsicher machen. Die Ausstellenden in der Halle B4 liefern Inspirationen für den nächsten Motorradurlaub.

Die Motorradwelt Bodensee findet von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Januar statt. Das Messegelände in Friedrichshafen ist Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Freien Eintritt erhalten alle Erwachsenen, die mit dem Motorrad, Roller oder Quad anreisen und auf dem „Eisbärenparkplatz“ parken. Reguläre Tageskarten kosten online 14 Euro, ermäßigt 11 Euro.