Kostumführungen und Lesungen

Der Sommer neigt sich so langsam seinem Ende entgegen und der Herbst steht vor der Tür. Richtig bunt geht es schon jetzt im Schulmuseum Friedrichshafen zu. Denn auch im September bietet das Museum laut Pressemitteilung ein vielfältiges Programm aus verschiedenen Sonder– und Kostümführungen sowie Lesungen für alle Generationen.

„Guten Tag, Fräulein Lehrerin!“ heißt es am Dienstag, 5. September, um 14 Uhr, wenn Museumsführerin Margarete Zinser im strengen Kostüm der Lehrerin um 1900 zeigt, wie anders der Unterricht vor über 100 Jahren war. Hoffentlich sind die Finger schön sauber? Die Führung dauert eine Stunde.

Am Abend des Dienstags, 5. September, wird es dann wieder lauschig bei der Lesung unterm Apfelbaum ab 19 Uhr. Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ liest zunächst der Erste Bürgermeister Fabian Müller aus „Der große Gatsby“ von Francis Scott Fitzgerald. Ihm folgen wird Susanne Fischerkeller vom Schulmuseum Friedrichshafen mit Axel Hackes „Oberst von Huhn bittet zu Tisch. Speisedeutsch für Anfänger“ und zum Abschluss Alexandra Schenk vom Medienhaus am See, die aus Mariana Lekys „Kummer aller Art“ vorliest. Der Eintritt ist frei, der Freundeskreis Schulmuseum e.V. bietet Snacks und Getränke.

„Schulgeschichte(n) mit Hausmeister Träge“ hat der Museumsführer Claudius Beck bei seiner Kostümführung am Donnerstag, 7. September, um 14 Uhr im Gepäck. Mitreißend und witzig zeigt er seine ganz eigene Sicht auf die Schule.

Zu einer besonderen Zeitreise lädt die Museumsleiterin Friederike Lutz am Samstag, 16. September, um 16 Uhr ein: Hanno Buddenbrook und andere literarische Zeitgenossen leben im Rahmen ihrer literarische Führung mit anschließender Lesung zur Schule im Deutschen Kaiserreich auf. Besonders eindrücklich im historischen Klassenzimmer aus 1900. Dauer ca. 90 Minuten, im Eintritt enthalten.

Offene Führungen durch das Schulmuseum lassen Geschichte der Schule lebendig werden. Sie finden statt am Donnerstag, 7. September, sowie an den Sonntagen, 10. und 24. September, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr. Sie dauern eine halbe Stunde und sind im Eintritt enthalten.

Anmeldung