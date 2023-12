Kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen

In den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) in Friedrichshafen finden im Januar und Februar „Digitalisierungs-Sprechtage“ statt. Das Förderprojekt Zukunftszentrum Süd bietet an drei Terminen kleinen und mittelständischen Unternehmen eine kostenfreie Beratung zu den Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz an. Die Termine können vor Ort oder online wahrgenommen werden.

In Kooperation mit der WFB bietet das Zukunftszentrum Süd Beratungstage rund um die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für alle interessierten Unternehmen der Region an. Am 25. Januar sowie am 7. und am 8. Februar haben Interessierte ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich in persönlichen Beratungsterminen bis zu 45 Minuten unkompliziert und kostenfrei informieren zu lassen. Die Digitalisierungs-Sprechtage finden je nach Wunsch vor Ort, in der Spatenstraße 10 in Friedrichshafen oder online statt.

Das Projekt „Zukunftszentrum Süd“ wird im Rahmen des Programms „Zukunftszentren“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) sowie anteilig durch die jeweiligen Landesministerien für Wirtschaft in Baden-Württemberg und Bayern gefördert.

