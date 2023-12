Friedrichshafen

Kostenfreie Seminarreihe für Existenzgründende in 2024

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) bietet in der ersten Hälfte des neuen Jahres eine kostenfreie, sechsteilige Seminarreihe für Gründungsinteressierte an. Der Auftakt zur Reihe findet Ende Januar als „Open Day rund ums Gründen“ am Campus der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen statt.

