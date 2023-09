Die Kormoran-Population am Bodensee sorgt weiter für Ärger ‐ auch im politischen Stuttgart. Ein Antrag, mit dem die SPD ein „Kormoran-Management“ forderte, ist im Landwirtschaftsausschuss des Landtags jüngst abgelehnt worden.

Hans-Peter Storz, Landtagsabgeordneter der SPD aus Singen im Kreis Konstanz und Initiator des Antrags, wirft den Regierungsparteien deshalb vor, nur zu „schwätzen“, statt zu handeln. Martin Hahn (Grüne) hält dagegen.

„Am baden-württembergischen Bodenseeufer wird es bis auf weiteres kein Kormoran-Management geben“, schreibt Hans-Peter Storz in einer Pressemitteilung. Der zuständige Ausschuss habe seinen Antrag mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt.

Schwere Vorwürfe an die Regierung

Der fischereipolitische Sprecher der Landes-SPD sei deshalb vom „widersprüchlichen Handeln der grün-schwarzen Koalition“ enttäuscht. „Es ist eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit, wenn Regierungsabgeordnete im Plenum des Landtags eine Regulierung der Kormoranbestände fordern und im Ausschuss hinterher anders abstimmen“, kommentiert Storz das Ergebnis.

Vom Tisch ist das Thema damit aber nicht. Laut Storz haben Vertreter des Landwirtschaftsministeriums während der Beratungen vorgetragen, dass sie die Ergebnisse des Kormoran-Dialogs zwischen Naturschutz und Fischerei abwarten wollen. Diese laufen seit Herbst 2022 und sollen einen Konsens im Umgang mit dem Kormoran bringen.

Aus Sicht von Fischern ist der Kormoran ein Problem, weil er große Mengen Fisch aus dem Bodensee frisst. (Foto: Rainer Berg )

Wie das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage mitteilt, ist der Dialogprozess in dieser Woche mit einer Abschlusssitzung beendet worden. Vorbereitet durch mehr als 70 Einzelgespräche und diskutiert und formuliert in vier ganztägigen Dialogforen seien über 80 Konsensformulierungen gefunden worden, berichtet ein Sprecher des Ministeriums.

Beteiligt waren demnach Experten aller Anrainerstaaten des Bodensees aus Berufs- und Angelfischerei, privatem und Verbandsnaturschutz, Jagd, Universitäten und Forschungseinrichtungen, Internationaler Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF), Internationaler Bodensee-Konferenz (IBK) sowie die zuständigen Verwaltungen auf Landkreis- beziehungsweise Kantonsebene.

Wie es in den Ministerien weitergeht

„Die Gespräche und Dialogforen verliefen insgesamt vertrauensvoll und konstruktiv“, sagt der Ministeriumssprecher. Die Ergebnisse würden in einem nächsten Schritt zunächst den Auftrag gebenden Ministerien, dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium, vorgelegt. „Auf dem Ergebnis aufbauend wird dann über weitergehende Möglichkeiten zum Umgang mit dem Kormoran am Bodensee entschieden werden müssen“, so der Sprecher.

Ich gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres Maßnahmen auf den Tisch gelegt werden, wie wir mit dem Kormoran umgehen können. Martin Hahn (Grüne)

Laut Martin Hahn (Grüne), Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Bodensee und Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses, ist es sinnvoll, dass das Gremium den SPD-Antrag abgelehnt hat. „Mit dem Dialogprozess haben wir uns Knowhow geholt. Das liegt jetzt auf dem Tisch, wird ausgewertet ‐ und dann werden wir handeln“, sagt er.

Davon, das Kormoran-Management über einen Antrag herbeizuführen zu wollen, hält er wenig. „Wir müssen erst schauen, was wirklich hilft und auch mit den Anrainerstaaten abgestimmt werden kann.“ Ziel müsse ein „einheitliches und naturschutzrechtlich einwandfreies Vorgehen“ sein, so Hahn.

Der Grünen-Politiker rechnet damit, dass nach Abschluss des Dialogprozesses nun Tempo in die Sache kommt. „Ich gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres Maßnahmen auf den Tisch gelegt werden, wie wir mit dem Kormoran umgehen können“, sagt er.

Fischer sind besorgt

SPD-Politiker Hans-Peter Storz wirft der Regierung dagegen vor, sich auf solche „Dialogprozesse zurückzuziehen“, statt zu handeln. Seiner Ansicht nach werde aktuell „wertvolle Zeit“ verschenkt. Ähnlich sieht das der Internationale Bodensee Fischereiverband (IBF).

„Wir befürchten, dass Wissenschaft und Politik so lange diskutieren und beraten, bis am See kein Berufsfischer mehr zu finden ist“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Verbands.

Eben die Fischarten, die den Fischern in den nächsten Jahren der Felchen-Schonzeit eine „gewisse wirtschaftliche Grundversorgung gewährleisten sollen“, seien unter den gegenwärtigen Gegebenheiten „Tausenden von Kormoranen ausgeliefert“, warnt der IBF.