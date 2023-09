Weil er seine 84-jährige Partnerin mit einer Schusswaffe in Ittenhausen getötet haben soll, ermitteln die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen einen 83-Jährigen, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet. Der Mann bestreitet alle Vorwürfe.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, nicht weit nach Mitternacht, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass eine 84 Jahre alte Frau sich angeblich selbst umgebracht habe und nun tot in ihrer Wohnung in Friedrichshafen-Ittenhausen liege. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor.

Obduktion erhärtet Verdacht

Der 83-jährige Partner der Frau berichtete von einem Selbstmord. Schon vor Ort hatten die Ermittler erhebliche Zweifel an seiner Darstellung. Sie nahmen den Mann, der mit der Getöteten nicht verheiratet war, aber schon länger mit ihr zusammenlebte, deshalb noch in der Tatnacht fest.

Die Frau wurde obduziert. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab laut Polizei, dass von einem Tötungsdelikt auszugehen ist, nicht von einer Selbsttötung. Der 83-jährige Deutsche wurde daraufhin am Donnerstag einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Er sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg-Hinzistobel. Laut Polizeisprecherin Caroline Zimmermann bestreitet er, seine Partnerin getötet zu haben.

Was über die Tatwaffe bekannt ist

Der Mann ist nach Polizeiangaben nicht vorbestraft und nicht polizeibekannt. Ob er selbst den Notruf abgesetzt hat, wollten die Ermittler nicht preisgeben. Auch zur möglichen Tatwaffe halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bislang bedeckt.

Bekannt ist nur, dass die Waffe nicht auf den 83-jährigen Mann zugelassen ist. Wie er an die Waffe gekommen ist, bleibt offen. Laut Polizei war er in der Tatnacht nicht offenkundig betrunken.

Zum möglichen Motiv machen die Beamten keine Angaben. Dies sei Teil der weiteren Ermittlungen. Es ist davon auszugehen, dass unter anderem das Umfeld und die Nachbarschaft der beiden Senioren befragt werden. Hinweise auf eine Erkrankung des Paars gibt es laut Polizei nicht.