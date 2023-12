Konzert der Musikschule stimmt in den Advent ein

Das traditionsreiche Adventskonzert der Musikschule Friedrichshafen, in Kooperation mit der evangelischen Bonhoefferkirche, ging am ersten Adventssonntag mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Musikprogramm vor begeistertem Publikum über die Bühne. Alle Altersgruppen von den Jüngsten bis zum Bläserensemble Windstärken unter Leitung von Thomas Unger und altersgemischten Streicherensembles beteiligten sich.

„Schokolade macht glücklich, Musik macht glücklicher“, begrüßte Pfarrer Hannes Bauer launig das Publikum in der Bonhoeffer Kirche zur Matinee. Gospelhits des Bläserensembles luden zum Mitswingen ein, gefolgt vom bekannten Weihnachtslied „O du fröhliche“, bei dem das Publikum sangesfreudig mit einstimmte.

Ganz sensibel und berührend interpretierten Steven Liwei Zhang unter Begleitung am Klavier von Hashim Hashimov die bekannte weihnachtliche Melodie „Hört der Engel helle Lieder“, gefolgt vom Beletto und Corrente für Violine und Violoncello von Amanda-Leni Huang und Zara Pergande. Das Gitarren Ensemble unter Leitung von Peter Bácsi ließ zarte adventliche Melodien erklingen. Langanhaltenden Beifall erntete Kilian Vogler mit seiner virtuosen Interpretation von „O Tannenbaum“ an der Sologitarre.

Antonio Vivaldis Klänge läuteten dann schon bald das Ende des Konzerts ein, bevor das Publikum noch einmal einstimmen durfte in Martin Luthers Weihnachtslied „Vom Himmel hoch“. Die Schüler und Schülerinnen sind, wie man besonders in diesem Konzert beobachten konnte, vielfältig solistisch und kammermusikalisch in verschiedenen Ensembles der Musikschule aktiv.

Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule lud am Ende dieser weihnachtlichen, schwungvollen und heiteren Konzertmatinee zum 70. Geburtstag der Musikschule mit großem Symphonischen Konzert am 10. Dezember ins Graf-Zeppelin-Haus ein - es gibt noch einige gratis Karten, so die Schulleiterin. Die Bonhoeffer Gemeinde bot im Anschluss Wintersuppen, Waffeln, Glühwein und Punsch für einen guten Zweck an. Unterstützt werden mit dem Erlös die Bahnhofsmission und die Tafel in Friedrichshafen.