Fünf neue Unterkünfte für Geflüchtete, in denen insgesamt knapp 500 Menschen unterkommen sollen - das plant die Stadtverwaltung in Allmannsweiler, Kluftern, Ettenkirch, Waltenweiler und auf dem Gelände des „Roten Hauses“ in der Flugplatzstraße, früher unter anderem genutzt als Bordell.

Am Freitagabend fand eine öffentliche Infoveranstaltung im Graf-Zeppelin-Haus statt, am Montag, 5. Februar, soll der Gemeinderat entscheiden. Ein Überblick über die Pläne:

Was passiert mit dem „Roten Haus“?

Das ehemalige Bordellgebäude am Kreisel in Richtung Messe, Flughafen und B 31 ist laut Verwaltung in schlechtem Zustand. Es müsste abgerissen werden. Erstellt man einen Neubau mit drei Vollgeschossen, könnte Platz für 191 Menschen entstehen, bei zwei Geschossen liegt die Zahl bei 127. Vorteile des Grundstücks laut Stadt: zentral gelegen und „relativ wenige Nachbarn“. Nachteile: hohe Kosten und eine ehemalige Klostermauer, die unter Denkmalschutz steht.

Auf dem Grundstück am Kreisel Messe-/Flugplatzstraße will die Stadt eine große Unterkunft für bis zu 191 Personen errichten. Auf dem Grundstück befindet sich das sogenannte Rote Haus, ein früheres Bordell. Das Gelände gehört jetzt der ZF. (Foto: ras )

Was ist in Allmannsweiler geplant?

Hier hat die Verwaltung ein knapp 2400 Quadratmeter großes Grundstück an der Ecke Eggenweg und Gabelweg im Blick. Es gehört der Stadt und sei „sofort nutzbar“. Die Umgebung dort ist laut Sitzungsvorlage „relativ homogen“ (Wohnen, Gewerbe, Mischnutzung). Auch auf diesem Grundstück müsste neu gebaut werden, vorgesehen ist eine „temporäre Nutzung“. In einem Neubau mit zwei Geschossen hätten dort 150 Menschen Platz.

Auf der Freifläche Eggenweg Ecke Gabelweg in Allmannsweiler könnte eine Unterkunft für maximal 150 Personen entstehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Und in Ettenkirch?

Dort sind im katholischen Pfarrhaus St. Petrus und Paul bereits Geflüchtete untergebracht. Im Gebäude und auf dem angrenzenden Grundstück gibt es laut Sitzungsvorlage „weitere Möglichkeiten“. Im bestehenden Haus könnten 21 weitere Plätze entstehen, in einem möglichen Neubau 31.

In Ettenkirch am Petrus-Mohr-Weg, neben dem Pfarrhaus St. Petrus und Paulus plant die Stadt eine Unterkunft für maximal 52 Personen. (Foto: ras )

Was ist in Waltenweiler vorgesehen?

Nordwestlich des Feuerwehrmuseums gibt es ein unbebautes, erschlossenes Grundstück. Hier könnte eine Unterkunft mit zwei Geschossen und 16 Plätzen gebaut werden.

Was ist in Kluftern geplant?

Nördlich der Brunnisachhalle liegt eine Grünfläche mit Baumbestand, die derzeit als Parkplatz genehmigt ist. Obwohl es dort relativ eng ist, könnte laut Stadtverwaltung hier ein zweigeschossiger Neubau mit Platz für 76 Menschen hochgezogen werden. Bei allen fünf Flächen geht die Verwaltung übrigens von einem Platzbedarf von zehn Quadratmetern pro Person aus.

In Kluftern, nördlich der Brunnisachhalle zwischen Feuerwehr und Wertstoffhof, könnte eine Unterkunft für maximal 76 Personen entstehen. (Foto: ras )

Wie ist der weitere Zeitplan?

Einen genauen Terminplan gibt es laut Stadtverwaltung noch nicht. Der Gemeinderat, der sich ebenso wie die Ortschaftsräte mit den Überlegungen schon in nichtöffentlicher Sitzung befasst hat, wird am Montag, 5. Februar, über die Vorschläge beraten und einen Grundsatzbeschluss fällen. Die Verwaltung hat dann den Auftrag, die fünf Projekte umzusetzen. Sie schlägt folgende Priorisierung vor: Allmannsweiler, Ettenkirch, Waltenweiler, Kluftern, Rotes Haus.

Was werden die Unterkünfte kosten?

Hierzu gibt es bislang keine Angaben. Dies soll im Zuge der noch folgenden Bedarfs- und Baubeschlüsse diskutiert und beschlossen werden.

Hat die Stadt auch andere Grundstücke geprüft?

Ja. Insgesamt wurden laut Verwaltung 48 Standorte in der Kernstadt und den Ortsteilen unter die Lupe genommen.

Was sagen die Nachbarn?

Weil die Ankündigungen der Verwaltung bis zur Infoveranstaltung am Freitagabend im GZH ziemlich schwammig waren, war bisher öffentlich vernehmbar relativ wenig. In Allmansweiler hat sich eigenen Angaben ein „Bürgergremium“ gegründet. „Besorgt und überrascht“ hätten Anwohner des Eggenwegs und weitere Familien in Allmannsweiler auf die Plänen reagiert, heißt es in einer Mail an unsere Redaktion. Man stelle sich die Frage, „warum dieser Standort (...) der richtige sei“ und wie „Integration und harmonische Nachbarschaft funktionieren kann“, wenn bis dato der Dialog mit den Nachbarn nicht geführt worden sei. Die Verwaltung plant nach der zentralen Veranstaltung im GZH weitere Bürgerinformationen zu den einzelnen Projekten, wenn es um deren konkrete Umsetzung geht.

Warum plant die Verwaltung gleich fünf Projekte auf einmal?

Auch wenn die Flüchtlingszahlen im Moment stagnieren, geht das Rathaus davon aus, dass der Migrationsdruck eher zunehmen wird. Die Verwaltung rechnet mit mindestens 160 Neuankömmlingen im Jahr in Friedrichshafen. Zudem fallen mehrere aktuelle Unterkünfte aus verschiedenen Gründen kurz- oder mittelfristig weg.

Wie hat sich die Zahl der Flüchtlinge in Friedrichshafen entwickelt?

Bekanntlich steigt die Zahl neu ankommender Flüchtlinge seit Beginn des Ukrainekriegs Anfang 2022 in ganz Deutschland. Zunächst sind die Landkreise für die ihm zugewiesenen Menschen zuständig. Nach Abschluss des Asylverfahrens, spätestens jedoch nach zwei Jahren, sind die Kommunen nach einem festen Schlüssel für die sogenannte Anschlussunterbringung verantwortlich. Ein Sonderfall sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Derzeit organisiert die Stadt 1250 Geflüchteten ein Dach über dem Kopf. 639 davon kommen aus der Ukraine, 611 aus anderen Ländern. Im Jahr 2020 waren es 695 Geflüchtete, darunter fast keine Ukrainer. Insgesamt hat die Stadt heute 115 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge und 130 Wohnungen für nichtukrainische angemietet.

Spielen neben den weltweiten Fluchtbewegungen bei den Überlegungen auch andere Faktoren eine Rolle?

Die Verwaltung hat auch die tendenziell ebenfalls leicht steigende Zahl von Obdachlosen im Blick, die ebenfalls von der Kommune untergebracht werden müssen. Derzeit sind das 263 Menschen. Weil auch für sie Wohnraum angemietet werden muss, besteht die Gefahr, dass Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen noch knapper werden. Der Ruf nach „bezahlbarem Wohnraum“ ist in Friedrichshafen ein Dauerthema.

Wo findet man weitere Informationen?

Die Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am 5. Februar hat das Rathaus bereits online gestellt. Sie finden sich im Netz unter https://sitzungsdienst.friedrichshafen.de/vo0050.asp?__kvonr=295702

