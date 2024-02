Ein Protest von knapp 200 Nachbarn in Allmannsweiler, eine hitzige Ortschaftsratssitzung in Ettenkirch: Die Pläne der Stadt für fünf neue Flüchtlingsunterkünfte waren wohl das beherrschende Thema der Woche - und bleiben umstritten.

Spannend wird, wie sich der Gemeinderat am Montag entscheidet. Bleibt es bei den genannten Standorten? Werden manche komplett gestrichen? Und wie viele Menschen sollen jeweils unterkommen? Sicher ist nur eins: Die Rätinnen und Räte werden es wohl kaum allen recht machen können.

Und auch nach der Grundsatzentscheidung am Montag wird uns das Thema noch weiter beschäftigen. Dass umliegende Nachbarn der vorgesehenen Grundstücke und Bürger kleinerer Ortschaften angesichts der Pläne beunruhigt sind, ist nachvollziehbar.

Und über weite Strecken lief die Debatte bisher auch überaus sachlich, was positiv ist. Dass Einzelne, wie zuletzt in der Ortschaftsratssitzung in Ettenkirch, verbal übers Ziel hinausschießen, lässt sich wohl nicht vermeiden. Etwas besorgt lässt es die Spießgesellen trotzdem zurück, wie rau der Ton bei diesem Thema stellenweise inzwischen geworden ist.

Der Fischbacher Samstag ist eine „Institution“ in der Fasnet. Dessen Veranstalter, die Bächlesfischer, eine Maskengruppe des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, bieten noch eine klassische Dorffasnet an. Nichts gegen den Rathaussturm am Gumpigen, aber beim Fischbacher Samstag ist einfach viel mehr los. Das wissen die Narren und feiern gerne mit, auch diejenigen, die gar nicht aus Fischbach kommen.

Zum zweiten Mal aber ärgern sich viele Hästräger über eine Entscheidung im Elferrat des Vereins zur Pflege des Volkstums, den Bürgerball auf das selbe Datum wie den Fischbacher Samstag zu legen. Früher kein so großes Problem, da gab es zwei Bürgerbälle, freitags und samstags.

Doch den zweiten Ball hat der Elferrat gestrichen. Den Ball auf den Tag zu legen, an dem schon in Fischbach gefeiert wird, das halten die Spießgesellen für nicht sonderlich clever - und sie wissen sich damit auch nicht alleine. Warum nicht wieder am Freitag? Dazu gab es vom Verein keine Stellungnahme.

Friedrichshafen soll sich für eine Landesgartenschau bewerben - das fordern gleich mehrere Fraktionen des Gemeinderats. Dass es für dieses Vorhaben offenbar eine Mehrheit im Gremium gibt, ist spannend. Wäre man boshaft, könnte man jetzt sagen, dass die Stadträte hier die quasi einmalige Chance sehen, dass städtebaulich mal etwas vorangeht - Stichworte: Uferparkgestaltung, Innenstadtaufwertung und und und.

Aber boshaft wollen die Spießgesellen natürlich nicht sein. Stattdessen freuen wir uns einfach mal über den Vorstoß. Denn welche positiven Auswirkungen eine Gartenschau auf eine Bodensee-Stadt haben kann, zeigt das Beispiel Überlingen ja bestens.