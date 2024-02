Kompaktes Wissen für Existenzgründer

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) veranstaltet am Mittwoch, 21. Februar, ab 17 Uhr den zweiten Teil der kostenfreien Seminarreihe Gründungskompass Bodensee zum Thema Businessplan. Die Veranstaltung richtet sich an Gründungsinteressierte aus dem Bodenseekreis. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wer sich den Traum vom eigenen Unternehmen erfüllen will, braucht einen fundierten Plan. Mit einem Businessplan zu gründen ist zwar nicht zwingend notwendig, erleichtert aber den Weg zum langfristigen Erfolg. Gründungs-Experte Jürgen Kuhn von der IHK Bodensee-Oberschwaben erläutert Vorteile eines Businessplans online (WebEx). Er wird zudem das Tool Canvas vorstellen, mit dem sich ein individueller Businessplan strukturiert und einfach umsetzen lässt. „Ein gut ausgearbeiteter Businessplan trägt dazu bei, die Chancen auf Erfolg des eigenen Unternehmens zu steigern und potenzielle Risiken zu minimieren“, sagt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB. „Deshalb widmen wir diesem Thema in jeder Jahresreihe des Gründungskompass Bodensee einen Seminartermin“, so Otte weiter.

Bei der Teilnahme an mindestens vier der sechs Termine im Gründungskompass Bodensee erhalten die Teilnehmenden nach Ende der Seminarreihe auf Anfrage ein Zertifikat, das im Rahmen der Gründung verwendet werden kann.

Anmeldung