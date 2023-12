Kommt die Student-Card?

Am Montag, 11. Dezember, treffen sich die Mitglieder des Gemeinderates ab 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Adenauerplatz.

Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem die Ehrung der Stadträte Eduard Hager und Wolfgang Sigg für ihre langjährige Mitgliedschaft im Gemeinderat. Eduard Hager legt sein Gemeinderatsmandat nieder. Deshalb wird, da Yvonne Eberhard auf das Mandat verzichtet, Ralf Schwaderer als Nachfolger verpflichtet und die gemeinderätlichen Gremien infolge des Ausscheidens von Eduard Hager neu gebildet.

Weitere Themen sind der Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Friedrichshafen, das Bauvorhaben Alter Weinberg in Ittenhausen Nord, die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Friedrichshafen-Immenstaad sowie die Evaluation und die Fortschreibung des Förderprogramms „Mehr Natur in Friedrichshafen“ in „Häfler Zukunftsgrün“. Darüber hinaus geht es um den Grundsatz- und Baubeschluss für den Bau eines Schlammabsetzbeckens zum Erhalt und zur Sanierung des Unterweihers in Ettenkirch und den Beschlussantrag der CDU-Fraktion zur Aufkommensneutralität der neuen Grundsteuer.

Anschließend beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Antrag des Jugendparlaments auf Einführung einer „Student-Card“. Weitere Themen sind die Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage, der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, die Festsetzung der Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr sowie die Beauftragung externer Dienstleister für die Rolle „Auftraggeber und Fachplaner“ in der Abteilung Information und Kommunikation (IuK). Abschließend wird noch ein aus dem Gemeinderat gestellter Antrag eingebracht.

In der Einwohnerfragestunde um 18 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Weitere Informationen und alle Vorlagen zu den aktuellen öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse sind im Internet unter www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de zu finden.