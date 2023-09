Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat zum Ende der Sommerferien einen Anstieg der akuten respiratorischen Erkrankungen gemeldet (ARE) ‐ also Infektionen, mit typischen Erkältungsanzeichen wie Husten, Schnupfen oder Fieber.

Neben den zu dieser Jahreszeit typischen Atemwegserkrankungen steigt seit Anfang Juli auch die Zahl der Covid-19-Fälle wieder an. Die Schwäbische klärt die wichtigsten Fragen zu Fallzahlen, Tests und dem Schutz vor einer Ansteckung.

Wie hoch sind aktuell die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg?

Nur noch im Abstand von zwei Wochen veröffentlicht das Landesgesundheitsamt den Bericht zu akut respiratorischen Erkrankungen (ARE). Für die Kalenderwoche 37 ‐ also bis einschließlich 17. September ‐ verzeichnet es 19 positive SARS-CoV-2 Proben. Im Vorjahr waren es 442. Dabei ist die Omikron-Variante weiterhin die dominierende. Nach Daten des Landesgesundheitsamts sind aktuell am meisten Personen über 80 Jahren mit Corona infiziert.

Ist die neue Variante besorgniserregend?

„Pirola“ oder mit wissenschaftlichem Titel „BA.2.86“ ist erstmals im Juli in Dänemark nachgewiesen worden und hat sich seitdem in verschiedenen Ländern verbreitet. Es gibt sie in Südafrika, Israel, USA, Großbritannien und in der Schweiz. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat „Pirola“ als „Variante unter Beobachtung“ eingestuft. Allerdings gebe es „aufgrund der Immunität der Bevölkerung aktuell keinen Anlass zur Beunruhigung“, schreibt der Bodenseekreis.

Erkennen die Schnelltests die aktuelle Virusvariante überhaupt??

Sollten sie nicht abgelaufen sein, können vorhandene Tests weiterhin verwendet werden, erklärt der Tettnanger Arzt Karl Josef Rosenstock, der zu Corona-Hochzeiten Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Bodenseekreis war.

Wie verhalte ich mich, wenn ich grippeähnliche Symptome habe oder sogar weiß, dass ich Corona habe?

„Wie bei jeder Atemwegsinfektion macht es Sinn, zu Hause zu bleiben, um die Erkrankung auszukurieren und andere nicht anzustecken“, sagt Rosenstock. Das Sozialministerium Baden-Württemberg rät beim Verdacht auf eine Infektion Rücksicht zu nehmen und seine Mitmenschen durch das Tragen einer Maske zu schützen.

Sollte man sich bei Corona-Verdacht lieber beim Arzt testen lassen?

Während Rosenstock auf einen häuslichen Schnelltest setzt, empfiehlt das Gesundheitsamt „bei Erkrankungen mit signifikanter Symptomatik den Hausarzt zu kontaktieren“. Dies gelte auch bei akuten respiratorischen Erkrankungen.

Gehört man zum Kreis gefährdeter Personen, das heißt, man ist über 70 Jahre alt oder hat Vorerkrankungen an Herz oder Lunge oder nimmt Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, oder man bekommt eine Strahlentherapie, sollte man auf jeden Fall zum Arzt. Denn dieser kann sofort ein Medikament verschreiben, das die Virusvermehrung hemmt und eine schwere Erkrankung verhindern kann.

Wer sollte sich mit dem neuen Impfstoff unbedingt impfen lassen?

Zur erneuten Impfung rät Rosenstock Personen über 60 und chronisch Kranken jeden Alters sowie dem Personal in der Pflege und im Gesundheitswesen.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Die Impfungen werden laut Gesundheitsministerium überwiegend in haus- und kinderärztlichen Praxen, aber auch in Apotheken angeboten. In Baden-Württemberg werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen.

„Gerade jetzt zu Beginn der Erkältungszeit ist es ganz besonders wichtig, einen ausreichenden Impfschutz sicherzustellen“, sagt Manfred Lucha, Gesundheitsminister von Baden-Württemberg.

Was kann man noch tun?

Alle weiteren Impfungen checken, denn auch gegen andere Atemwegserreger, wie zum Beispiel Influenza, kann man sich impfen lassen. Seit dem 18. September stehen in Deutschland angepasste Impfstoffe gegen Corona und Influenza zur Verfügung.

In der Regel könnten beide Impfungen auch am selben Termin verabreicht werden, schreibt das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg.