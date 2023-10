Das Konzept der Rentnerhilfe Bodensee wirkt überzeugend. Senioren bekommen Unterstützung von jungen Leuten, die sich damit etwas dazu verdienen. Und doch könnte man sich fragen: Klingt ein Großteil der Aufgaben nicht nach einem Ehrenamt? Warum mäht den Rasen nicht der Nachbar? Wieso gibt es den Computertipp nicht von der jungen Familie, die einen Stock drüber wohnt? Und das alles kostenlos?

Die Fragen führen vermutlich an der Realität vorbei. Für ehrenamtliche Aufgaben bleibt immer weniger Zeit. Das fängt schon bei Jugendlichen an, deren Kalender meist voll sind. Außerdem ist ein kleiner Zuverdienst willkommen und vielleicht sogar notwendig. Und, Hand aufs Herz, wenn der Enkel bei seiner Oma den Schuppen entrümpelt, geschieht das vermutlich auch nicht ohne eine kleine, finanzielle Gegenleistung.

Kundenzahl und Preis zeigt: An der Rentnerhilfe besteht Bedarf

Hinzu kommt: Wer ehrenamtliche Hilfe in Anspruch nehmen möchte, muss in der Regel gut vernetzt sein, die richtigen Ansprechpartner kennen oder Familie in der Nähe haben. Da bietet die Rentnerhilfe als Vermittlungsstelle eine bequeme Lösung ‐ mit Preisen, die fair erscheinen und dem Bonus, dass ältere Menschen mit jungen in Kontakt kommen.

Die 150 Kunden, die Hannes Burget von der Rentnerhilfe nennt, und nicht zuletzt der Preis, den das Start-up jüngst gewonnen hat, zeigen, dass sie einen Nerv getroffen haben und Bedarf an ihrem Angebot besteht. Trotzdem: Es spricht nichts dagegen, mal beim älteren Nachbarn zu klingeln und Hilfe anzubieten ‐ einfach so.