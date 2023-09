Die nächtlichen Rennen auf der Messestraße sind nicht nur laut und störend, sondern auch gefährlich. Eine Blitzer könnte abschreckend wirken — müsste aber an der richtigen Stelle stehen, um das Problem nicht nur zu verlagern.

Dass die Regeln der Stadt das Aufstellen einer Messstation verhindern, ist für Anwohner frustrierend. Ihnen bleibt nun nichts anderes übrig, als immer wieder zum Telefon zu greifen und jedes Mal die Polizei zu rufen.

So müßig das auch sein mag, so wichtig ist es auch. Denn so wird bei den Verantwortlichen immerhin dokumentiert, wie akut das Problem ist — und damit der Handlungsdruck erhöht.