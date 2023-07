Champions–League–Rückzug ist ein Alarmsignal

Der VfB Friedrichshafen und die Volleyball–Champions–League sind eigentlich ein unzertrennliches Pärchen. In diesem Wettbewerb fühlen sich die Häfler wohl, noch nie haben sie hier gefehlt. An ihre Zeit in der Königsklasse gibt es wunderbare Erinnerungen, hervor sticht das Jahr 2007, als der VfB die Champions League als bisher einzige deutsche Mannschaft gewann. Auch in der Vorsaison begeisterte Friedrichshafen international, schied erst im Viertelfinale gegen den polnischen Topclub Jastrzebski Wegiel aus. Nun ist aber das nahezu Unvorstellbare eingetroffen: Die Liebesgeschichte zwischen dem VfB und der Königsklasse wird unterbrochen. Friedrichshafen lässt trotz sportlicher Qualifikation in der Saison 2023/2024 die Teilnahme an der Volleyball–Champions–League sausen.

Die Kosten für eine Anmietung einer großen Fremdhalle lassen sich nicht mit dem Budget vereinbaren. Eine Nachricht, die Sorgen bereitet und ein Alarmsignal ist. Mit dem Rückzug ist wieder einmal deutlich geworden, dass die Bodensee–Airport–Arena am Flughafen nur eine Zwischenlösung sein kann — um sein hohes Ansehen in der Welt zu behalten und weiter um Titel spielen zu können, benötigt der deutsche Rekordmeister und deutsche Rekordpokalsieger eine Topclub–würdige Halle. Hier ist natürlich die Stadt Friedrichshafen gefordert, die zwar mit finanziellen Zuschüssen wichtige Hilfe geleistet hat, aber seit der Schließung der ZF–Arena Ende 2020 bis heute noch immer keine zukunftsfähige Lösung präsentiert hat.

Wenn es in dieser Thematik weiter keine Bewegung gibt, droht dem VfB der Absturz ins Mittelmaß. Die Konkurrenz in der Bundesliga wird gerade durch die aufstrebenden Nordvereine Lüneburg und Giesen immer ernstzunehmender. Friedrichshafen ist hinter den Berlin Recycling Volleys noch die Nummer 2, aber unter den gegebenen Umständen wird es immer schwieriger, das hohe Level zu halten. In der kommenden Saison muss der VfB auf viele hochtalentierte, jedoch auch unbekannte Spieler setzen — die können durch die Decke gehen oder in ihrem ersten Jahr am Bodensee überfordert sein. Es gleicht einem Vabanquespiel. Bleibt der sportliche Erfolg aus, dann besteht die reale Gefahr, in den nächsten Jahren von anderen Clubs überholt zu werden.

Mehr denn je benötigt der VfB Friedrichshafen in diesen anspruchsvollen Zeiten starke Sponsoren und Partner. Mit der ZF und Zeppelin gibt es diese eigentlich auch, aber mit ihren Kürzungen machen sie dem Club das Leben nicht gerade leicht. Der Verein hat dem Standort viel Reputation eingebracht und es sich eigentlich verdient, den Spitzensport Volleyball weiter auf absolutem Topniveau auszuüben — deshalb sollte der Champions–League–Rückzug der Stadt und den Sponsoren zu denken geben.