Die „Nights of Hope“ (Nächte der Hoffnung) auf dem Fischbacher Fildenplatz sind vorbei. Die Gemüter erregt das viertägige Open Air-Missionierungs-Festival aber noch immer. Leserinnen und Leser der SZ beschweren sich über die Veranstaltung des Predigers David Rotärmel. Als Gründe werden Lärmbelästigung und die religiösen Inhalte genannt. Im Folgenden äußert sich die Stadt, warum die Veranstaltung nicht untersagt wurde.

Mit der Genehmigung dieses Festivals habe die Stadt „den Anwohnern ein sehr faules Ei gelegt“ befinden die SZ-Leser Zita und Michael Satow. Den Strom für die „Nights of Hope“ lieferte ein großer Generator, von dem die Anwohner den Lärm und die Dieselabgase abbekommen hätten. Inklusive Auf- und Abbau hätten die „Nighs of Hope“ nicht vier Tage gedauert, sondern sechs, schreiben die Satows.

Fischbacher wurden mit Rockmusik geweckt

Auf den Plakaten der „Nights of Hope“ stand, die Veranstaltungen begännen um 19 Uhr. Es sei aber viel früher begonnen worden, bemängeln die Satows. Nämlich „jeweils am frühen Nachmittag, am Samstag schon um 9 Uhr, mit einer vier Stunden dauernden ’Messe’.“ Am Sonntag sei es sogar schon um 7.30 Uhr losgegangen ‐ „mit dem lauten Generator und satter Rockmusik.“

Eine Anwohnerin beschwert sich, sie habe mit dem Auto nur mit Mühe ihr Wohnhaus in der Nähe des Hüniplatzes erreicht. Die Ordner des Festivals hätten die von der B31 in Richtung Seeufer abbiegenden Autos an der Einfahrt gehindert.

Wie die „Nights of Hope“ abliefen, kann man auch jetzt noch verfolgen ‐ auf Youtube. Demnach hielten sich die versprochenen Wunderheilungen von Kranken in Grenzen. „Geheilt“ wurden am Sonntag nur Bein-, Kreuz- und Schulterschmerzen. Am Sonntag wurde auch die Person auf die Bühne geholt, die den Verein „Reviving the world“ mit seinen „Nights of Hope“ an den Bodensee eingeladen hat: David Grigorias, Pastor der Freien Christengemeinden in Salem und Bad Wurzach. Die Freien Christengemeinde Foyer in Allmannsweiler war in die „Nights of Hope“ eingebunden. Dort gab es einen Termin für ein Pressegespräch.

2024 soll es wieder vier „Nights of Hope“ geben

Pastor Grigorias will, dass die „Nights of Hope“ 2024 wiederholt werden. Am Sonntag betete er in Fischbach für mindestens vier weitere „Nights of Hope“ in Oberschwaben. Ob wieder Friedrichshafen anvisiert wird, blieb offen. Die weitere Marschrichtung steht für ihn aber fest: „Wenn wir das Land hier eingenommen haben, werden wir langsam Richtung Mitteldeutschland gehen, bis Berlin“, sagte Grigorias.

Wir wurden im Vorfeld gefragt, ob wir uns beteiligen wollen. Peter Reid

Im SZ-Bericht über die „Nights of Hope“ stand, dass sich unter den Besuchern Studenten vom Bodenseehof befanden. Das christliche Jugendzentrum Bodenseehof in Fischbach betreibt auch eine Bibelschule. Peter Reid, Leiter des Bodenseehofs, äußert sich folgendermaßen zu den „Nights of Hope“. „Wir wurden im Vorfeld gefragt, ob wir uns beteiligen wollen“, sagt Reid. „Aber ich habe nein gesagt. Weil ich die ’Nights of Hope’nicht kenne und weil wir so spät mit dem Semester angefangen haben.“ Zudem habe er im Internet Videos von früheren „Nights of Hope“ gesehen, sagt Peter Reid. „Das war Grund genug, vorsichtig zu sein. Er selbst habe keine der „Nights of Hope“ in Fischbach besucht.

Die Pressestelle der Stadt erläutert, warum die „Nights of Hope“ genehmigt wurden. Die Stadt könne einer Veranstaltung die Genehmigung demnach nur versagen, wenn erkennbar ist, dass sie die Vorgaben der Sondernutzungssatzung der Stadt nicht einhalten würde. Das wäre der Fall, wenn etwa durch die Häufigkeit von Veranstaltungen das Stadtbild leiden würde oder die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre. Auch der Verstoß gegen Rechtsvorschriften wäre ein Ablehnungsgrund.

Es gilt das Grundrecht auf Religionsfreiheit

Derlei sei im Vorfeld aber nicht erkennbar gewesen. Mit Verweis auf religiöse Inhalte kann man eine Veranstaltung nicht verbieten, im Gegenteil: „Grundsätzlich ist bei religiösen Veranstaltungen das Grundrecht der Religionsfreiheit, die auch die aktive Verbreitung einer Weltanschauung umfasst, zu beachten“, schreibt die Pressestelle. „Dabei ist der Schutz dieses Grundrechts hoch anzusiedeln und die dagegen sprechenden Gründe müssten entsprechend schwer wiegen.“ Aber hätte man nicht eine weniger besiedelte Stelle als das Fischbacher Ufer aussuchen können? „Die Suche nach einem Alternativstandort verlief für diesen Termin ergebnislos“, schreibt die Stadt.

Die geringfügigen Verstöße wurden korrigiert. Stadt Friedrichshafen

„Wir waren als Ordnungsbehörde jeden Abend vor Ort und haben die Einhaltung der Auflagen kontrolliert“, betont die Stadt. „Auf die geringfügigen Verstöße, insbesondere hinsichtlich der Lautstärke, wurden die Veranstalter direkt aufmerksam gemacht und diese wurden dann auch entsprechend korrigiert.“ Wie vorgeschrieben, war jeweils um 22 Uhr Schluss.

Keine Genehmigung nötig

Die Evangelikalen durften die Bürger in der Häfler Innenstadt ansprechen, um sie zu bekehren: „Die Ansprache bewegte sich im Wesentlichen im Rahmen des Gemeingebrauchs und war damit nicht genehmigungspflichtig.“ In einigen wenigen Fällen seien die Evangelikalen aber zu weit gegangen. Das zeigten Beschwerden aus der Bevölkerung. Die Stadt will diese Fälle mit den Veranstaltern „eingehend thematisieren“.