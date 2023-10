Der Roman „Kochen im falschen Jahrhundert“ ist Anfang des Jahres erschienen und wurde für zahlreiche Preise nominiert, darunter der Deutsche Buchpreis, Österreichische Buchpreis und Bayerische Buchpreis. Autorin Teresa Präauer gibt am Mittwoch, 4. Oktober, in einer Lesung mit anschließendem Gespräch Einblicke in ihr Werk. Dies teilt das Kulturbüro der Stadt mit.

Zum Inhalt: In einem gutbürgerlichen Viertel lädt die Gastgeberin zum Abendessen ein. Es soll ein herrlicher Abend werden mit gutem Essen, keinesfalls banalen oder aufgesetzten Gesprächen, stilvollem Jazz und passenden Gästen. In ihren Gesprächen verhandeln diese die ganz großen und kleinen Themen, von den „Foodporn“Bildern im Internet über Kochen, Einkaufen und Wohnen als soziale Praxis. Während die Gastgeberin keine besonders talentierte Gastgeberin ist, entgleitet der Abend zunehmend ‐ er wird komischer, tragischer und die Stimmung der Gäste reicht von heiter bis aggressiv. Immer wieder fühlt sich die Gastgeberin ins falsche Jahrhundert versetzt. Ein Roman voll mit Rezepten für ein gelungenes Leben und einen misslingenden Abend.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einer Kurzführung im Zeppelin Museum. Treffpunkt ist im Foyer. Anschließend beginnt die Lesung, moderiert von Agnes Bidmon, um 19.15 Uhr im Kiesel. Die Besucherzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.