Kobra, Krokodil, Kamel: Was sich zunächst liest wie die Kurzbeschreibung eines Besuchs im Zoo, sind die Namen verschiedener Yoga-Übungen. Yogalehrerin Angelika Fries hat diese und weitere sogenannte Asanas in Geschichten verpackt und daraus zusammen mit vielen Illustrationen ein Kinderbuch gemacht.

„Wer Yoga praktiziert, weiß, wie wohltuend die Übungen für Körper und Geist sind. Das gilt genauso für Kinder, die mit geeigneten Texten ganz einfach herangeführt werden können“, sagt Angelika Fries, die in Ravensburg lebt, aber auch in Friedrichshafen unterrichtet. Ihr Buch heißt „Yoga-Geschichten für Kinder und Kindliche“.

Nicht immer nur leisten

Die Intention dahinter: Eltern, Großeltern oder Grundschullehrern ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie Asanas so gestalten können, dass Kinder von sechs bis zehn Jahren und Menschen mit Einschränkungen davon profitieren und Spaß dabei haben. Zumal die gesundheitliche Erziehung im Alltag oft zu kurz komme: „Kinder können nicht immer nur leisten. Sie müssen sich regelmäßig bewusst bewegen und entspannen.“

Das Buch der Yogalehrerin, die seit 25 Jahren ihr Wissen weitergibt, ist folgendermaßen gegliedert: Eingangs erklärt ein Vorwort den Gebrauch. Danach sind in zehn Kurzgeschichten mit Titeln wie „Wer andern eine Grube gräbt“, „Stille Post“ oder „Fenster mit Aussicht“ Übungen wie besagte Kobra, der Drehsitz, die sanfte Stellung, der Baum oder das Kuhgesicht eingebaut und bebildert. Nicht zu vergessen die Katze, der auf dem Fensterbrett kaum etwas da draußen im Garten entgeht. Die Texte dienen als Vorlage für zehn Einheiten.

Auch Atemübungen und Spiele

Schließlich baut eine Geschichte mit zehn Kapiteln einen Spannungsbogen rund um die Hauptfigur, den Löwen Simba, auf: „Wie es weitergeht, erfahrt Ihr beim nächsten Mal“, könnte Angelika Fries zufolge die Aufforderung zum Weitermachen lauten. Beschrieben sind auch Atemübungen sowie Spiele, bei denen sich die Kinder austoben können, wenn sie nicht zur Ruhe kommen.

Beim Laurentia-Lied stellen sich beispielsweise alle im Kreis auf. Immer, wenn „Laurentia“ gesungen wird, machen die Teilnehmer eine Kniebeuge und heben die Arme über den Kopf. „Sehr anstrengend, aber gut zum Abbauen überschüssiger Energie“, schreibt die Yogalehrerin in ihrem Buch.

Yoga als Weg

Angelika Fries studierte ab 1992 bei dem indischen Yogi Paramapadma Dhiranandaji und konzentrierte sich zunächst auf die Kriya-Yoga-Meditation. 1998 bis 1999 absolvierte sie bei ihrem Lehrer die Ausbildung zur klassischen Yogalehrerin. Aktuell bietet sie in Friedrichshafen zwei Kurse für Erwachsene an, einen mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr, den anderen freitags von 10.30 bis 12 Uhr. Einen Kurs für Kinder gibt es derzeit nicht.

Die Lehrerin beschreibt Yoga als spirituellen Weg in Verbindung mit Meditation. Die Übungen tragen ihr zufolge dazu bei, den Körper dafür gesund zu halten. Sich auf diesen Weg zu begeben, bringe jedem etwas, ist sich Angelika Fries sicher: „Spiritualität, Entspannung, Ausgeglichenheit oder Stärkung der Muskulatur, es kommt darauf an, was die Menschen suchen.“

Im Vorwort ihres Kinderbuches heißt es zudem: Am Ende gehe es nicht um Perfektion, sondern um Liebe, Hingabe und Freude, die alle beim Üben empfinden und entwickeln.

Das Yogabuch für Kinder kostet 29,99 Euro. Bei rechtzeitiger Bestellung ist eine Lieferung bis Weihnachten möglich. Weitere Informationen dazu sowie zu Yogakursen gibt es bei der Yogalehrerin per E-Mail an [email protected]