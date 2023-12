Ich habe am Montag um 21.44 Uhr eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Nein, nicht beim 30-Minuten-Lauf - diesen Horror aus Schulzeiten habe ich bereits vor vielen Jahren hinter mir gelassen. Tatsächlich habe ich die Weihnachtsgeschenke für meine Lieben besorgt, zwei Wochen vor dem Heiligen Abend. Wie ich das geschafft habe?

Geschenke flogen mir zu

Mein Knecht-Ruprecht-Selbstversuch vergangene Woche in Kluftern half sicherlich. Ich hatte die überaus angenehme Aufgabe, den Kindern die Geschenke der Eltern aus meinem Sack zu überreichen. Obwohl wir zwei Knecht Ruprechts gewesen sind, waren unsere Säcke bei einer Familie so schwer, dass wir sie kaum tragen konnten - ohne Übertreibung. Ich kam also richtig in Übung mit dem Schenken. In den Tagen nach dem Nikolausabend flogen mir die Geschenke nur so zu. Ich betrat einen Laden in Ravensburg, da lagen die Dinge direkt auf dem Präsentierteller, die mein Bruder liebt.

Es gibt nur einen Haken. Wie verbringe ich die nächsten zwei Wochen ohne den geliebten Weihnachtsstress? Ich glaube, ich kaufe einfach schon die Geschenke für das übernächste Weihnachten. Oder ich verkaufe die von diesem Jahr - und lege einen lockeren Sprint bis zum Heiligen Abend hin.