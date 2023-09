„Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Vor dem Hintergrund, dass die Umgestaltung der Friedrichstraße von vielen Häflern als misslungen empfunden wird, hat sich Jürgen Holeksa vom Netzwerk für Friedrichshafen in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) an ein berühmtes Fußballerzitat erinnert gefühlt. Denn auch beim Kostenrahmen hat die Planung für das Projekt Friedrichstraße nicht hingehauen.

Dass dieser Rahmen nachträglich um knapp 60 Prozent von 600.000 auf 950.000 Euro erhöht werden muss und insbesondere die Nebenkosten so stark aus dem Ruder gelaufen sind, dass die dafür angesetzten 25 Prozent der Baukosten letztlich nicht einmal die Ingenieurkosten decken würden, veranlassten Holeksa zur Feststellung, dass hier „schief und grobschnittartig“ geplant worden sei.

Nebenkosten laufen aus dem Ruder

Für Nebenkosten waren in der ursprünglichen Planung insgesamt 116.000 Euro angesetzt worden. Tatsächlich ist nun von 350.000 Euro auszugehen: 120.000 Euro für Ingenieurleistungen, 120.000 Euro für Absperrungen und Umleitungsbeschilderung, 65.000 Euro für den Sicherheitsdienst, 15.000 Euro für Eigenhonorar des Stadtbauamts und 30.000 Euro für sonstige Baunebenkosten.

Insbesondere über die 120.000 Euro für Absperrmaßnahmen und die Beschilderung der Umleitung wunderte sich nicht nur Jürgen Holeksa. Auch CDU-Rat Norbert Fröhlich gab zu verstehen, dass diese Maßnahmen doch vorhersehbar gewesen sein müssten.

Christian Geiger vom Stadtbauamt erklärte die hohe Summe unter anderem damit, dass zum Zeitpunkt der Kostenschätzung noch kein Angebot für diese Maßnahmen vorgelegen habe, vor allem aber damit, dass Absperrungen und Umleitungsbeschilderung mehrfach geändert und ergänzt werden mussten ‐ was teils auch durch parallele Baustellen im Umfeld der Friedrichstraße erforderlich geworden sei. Diese Baustellen seien zwar grundsätzlich in der Planung für die Friedrichstraße berücksichtigt worden, deren genauer interner zeitlicher Ablauf sei aber nicht vorhersehbar gewesen.

Kosten für Nachbesserungen einkalkuliert

In die 350.000 Euro, um die der Kostenrahmen insgesamt erhöht werden soll, sind auch bereits 50.000 Euro für mögliche Nachbesserungsarbeiten einkalkuliert. Über entsprechende Verbesserungsvorschläge beraten soll der Gemeinderat in seiner Sitzung im November. In der nächsten Sitzung geht es erstmal nur um die Erhöhung des Kostenrahmens. Diesen zu genehmigen hat der FVA dem Gemeinderat einstimmig empfohlen.