Kluftinger Kleinkunstbühne Verein ist erfolgreich gegründet

Es ist geschafft: Am Dienstag, 20. Februar, hat sich in Friedrichshafen-Kluftern ein Verein zur Unterstützung der Kluftinger Kleinkunstbühne gegründet. 16 Gründungsmitglieder nahmen an der Versammlung teil.

„Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind“, freute sich Martin Hattenberger, der Initiator der Kluftinger Kleinkunstbühne. „Das zeigt, dass die Kleinkunstbühne den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist und sie wollen, dass es auch in der Zukunft weitergeht.“

Im ersten Jahr wird der Verein noch keine eigenen Veranstaltungen durchführen, aber bereits die Bewirtung von zwei Veranstaltungen übernehmen. Ab dem kommenden Jahr wird der Verein dann auch das Ausrichten und die Buchung der Veranstaltungen übernehmen. So soll die Kluftinger Kleinkunstbühne für die Zukunft abgesichert werden. Viele der neuen „aktiven“ Mitglieder, die bei der Gründungsversammlung dabei waren, werden gleich mit anpacken und sich für die Bewerbung der ersten Veranstaltung am Donnerstag, 14. März, engagieren. Dann wird das Improtheater Konstanz nach Kluftern kommen. „Das ist eine Erleichterung, wenn alle gemeinsam anpacken. So erreichen wir noch mehr Menschen und können die Begeisterung für die Veranstaltungen in die Dorfgemeinschaft tragen“, so Martin Hattenberger.

Im Anschluss wurde Martin Hattenberger zum ersten Vorsitzenden, Jan Münzer aus Bermatingen zum zweiten Vorsitzenden, Daniele Rapillo zum Kassierer und Elena Hattenberger zur Schriftführerin gewählt. Jetzt gehe es darum, den Verein eintragen zu lassen, Mitglieder zu gewinnen und die Gemeinnützigkeit zu erreichen, so der erste Vorstand Martin Hattenberger: „Der Abend war ein sehr guter Startschuss. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch ab dem kommenden Jahr, wenn die Förderung durch das Förderbudget bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen ausläuft, tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Und trotzdem die Preise weiterhin so niedrig halten können, dass sich jede und jeder Kultur in Kluftern leisten kann.“