„Guten Morgen. Der Kindergarten hat heute wieder verkürzte Öffnungszeiten. Ich muss erst meinen Sohn abholen. Können wir uns etwas später treffen?“ Wenige Worte, die allerdings eine große Aussagekraft haben. Denn Eltern von Kindergartenkindern in Friedrichshafen wissen häufig erst zu Wochenbeginn, ob ihre Kinder in den nächsten Tagen verlässlich betreut werden können.

Durch den Fachkräftemangel herrscht in vielen Kitas ein Personalengpass, der in den Elternhäusern aufgefangen werden muss. „Seit Monaten orientieren wir Eltern in Kluftern uns an einem Notplan, der eingeschränkte Öffnungszeiten zur Grundlage hat“, berichtet Alexandra Leubecher, Vorsitzende des Elternbeirats in Kluftern. Sie schrieb auch die eingangs zitierte Nachricht am Morgen des Treffens mit ihr.

Gravierender personeller Engpass seit Monaten

Da der Kindergarten Kluftern eine Ganztagseinrichtung ist, hat er normalerweise von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr am Abend geöffnet. Damit planen die Eltern. Allerdings herrsche in der Einrichtung seit Monaten ein personeller Engpass und die Zeiten könnten nicht abgedeckt werden, berichtet Leubecher. Der zur Zeit geltende Notfallplan soll den Bedarf der Mehrheit abdecken.

Sobald allerdings eine Erzieherin krank wird, fällt das Konstrukt wie ein Kartenhaus zusammen. Alexandra Leubecher

„Wir vom Elternbeirat haben dazu eine Umfrage gemacht und Tage für kürzere Öffnungszeiten vorgeschlagen“, erzählt Leubecher. Dies fließt in die Erstellung des Notplans mit ein, den die Kita-Leiterin Ulrike Schulta entwirft. So wurde im November in den beiden Ganztagsgruppen freitags nur bis 14 und montags nur bis 15 Uhr betreut. Die Gruppen mit einer sogenannten verlängerten Öffnungszeit schließen statt 14 Uhr täglich eine Stunde früher.

Kaum verlässliche Wochenplanung möglich

„Sobald allerdings eine Erzieherin krank wird, fällt das Konstrukt wie ein Kartenhaus zusammen“, sagt Leubecher. Dann gibt es weitere Einschränkungen. „Eine Mail am Montagmorgen aus dem Kindergarten wirft nicht selten die Wochenplanung in den Familien wieder über den Haufen.“ Den Arbeitgebern die ständigen Ausfälle zu erklären, sei nur ein Aspekt. „In manchen Branchen kann man sein Kind nicht einfach mitnehmen oder ins Home Office wechseln“, erklärt Leubecher.

Eltern in Kluftern fühlen sich mit ihrem Betreuungsengpass in der Kita von der Stadt im Stich gelassen. (Foto: Sandra Philipp )

Über Monate erlebten die Eltern, wie schwierig die Situation für die Erzieherinnen und Leiterin Schulta sei. „Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unterstützen können“, berichtet Leubecher. „Allerdings lässt uns die Stadt Friedrichshafen als Träger mit unseren Vorschlägen ins Leere laufen“, moniert die Elternbeiratsvorsitzende. Seit mehr als einem Jahr kämpfe sie mit der Elternschaft um Verlässlichkeit.

Fünf Monate Reaktionszeit

Mehrfach habe der Elternbeirat die Ortsverwaltung und die Stadt Friedrichshafen angeschrieben. „Nach fünf Monaten und etlichen Mails unserseits gab es endlich ein Treffen“, rekapituliert Leubecher. „Mit unserer Frage nach Planungssicherheit sind wir Eltern von der Stadtverwaltung und dem Amt für Bildung, Betreuung und Schulen allein gelassen worden“, beklagt sie.

Auf Nachfrage, warum das Amt auf Bitten um Unterstützung so lange nicht reagiert hat, schreibt die Stadtverwaltung: „Die Ortsverwaltung Kluftern ist für Personal, Gebäude und Kommunikation mit den Eltern zuständig und damit erster Ansprechpartner.“ Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur habe auf alle Anfragen geantwortet. Und natürlich unterstütze das Amt die Ortschaft.

Verwaltungsfachkraft könnte sinnvoll entlasten

Nach dem ersten Treffen im März sei ein reger Austausch mit dem Ortsvorsteher entstanden, bestätigt Leubecher. Eine nennenswerte Veränderung habe dies allerdings nicht gebracht. So habe dieser beispielsweise die Anregung, eine Verwaltungsfachkraft im Kindergarten für administrative Tätigkeiten einzustellen, positiv bewertet. Eine solche Stelle zu schaffen, habe die Stadtverwaltung hingegen abgelehnt.

Das Land habe den Einsatz solcher Kräfte zwar thematisiert, allerdings sei eine Finanzierung von dort aus noch nicht auf den Weg gebracht worden, schreibt Sprecherin Monika Blank im Namen der Verwaltung. Würde die Stadt für ihre Kindergärten Verwaltungsfachkräfte einstellen, verursache das Kosten in Höhe von 800.000 Euro pro Jahr.

„Kein Aufwand darf für unsere Kinder zu groß sein“

Eine Begründung, die der Elternbeiratsvorsitzenden die Zornesröte ins Gesicht treibt: „Für unsere Kinder darf uns doch kein Aufwand zu groß sein“, sagt sie. Ein weiteres Argument der Stadt: Die Zeppelin-Stiftung unterstütze mit „großzügigen Freiwilligkeitsleistungen“ die Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Das ermögliche diesen „weitere Unterstützung im Erledigen der administrativen Aufgaben.“

Empfohlene Artikel Kinderbetreuung Friedrichshafen will weiter jedem Kind einen Kita-Platz bieten q Friedrichshafen

Was übersetzt so viel heißt: Die pädagogisch ausgebildeten Leitungen und zum Teil ihre Stellvertreterinnen werden in größerem Umfang vom Kinderdienst freigestellt, um Zeit für administrative Tätigkeiten zu haben. Die Stadt erklärt das wie folgt: „Dieser Ansatz zielt darauf ab, Kita-Leitungen in die Lage zu versetzen, ihre pädagogischen Verantwortlichkeiten effektiver zu erfüllen.“ Diese umfassen neben Verwaltungsaufgaben die Entwicklung und Umsetzung pädagogischer Konzepte für die Kita, so die Stadtverwaltung.

Zeppelin-Stiftung ermöglicht mehr Freistellungszeit

Diese Freistellungszeit wird vom Land gefördert und durch Mittel der Zeppelin-Stiftung erhöht. „Diesen Benefit der Zeppelin-Stiftung heißen gut. Keine Frage“, sagt Leubecher. Allerdings ändere es nichts daran, dass diese Fachkräfte dann an der Arbeit am Kind fehlen. „Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende, die für die Leitungen auf Unterstützung in Form von Sekretärinnen oder anderen Verwaltungsfachkräften gehofft hatte.

Wir bezahlen für eine Leistung, den unser Vertragspartner gar nicht erbringt. Alexandra Leubecher

Ebenfalls abgelehnt habe die Stadt, so Leubecher, ein Hilfsangebot, das die Klufterner Eltern im August 2023 gemacht hatten. „Einzelne haben sich dazu bereit erklärt, die Erzieherinnen in Stoßzeiten zu unterstützen, um sie zu entlasten.“ So habe man angeboten, den Kindern beim Essen zu helfen, ihnen vorzulesen oder im Garten die Aufsicht zu übernehmen. „Damit hätten die Erzieherinnen Zeit für zusätzliche pädagogische Angebote gewonnen“, sagt Leubecher.

„Es kamen keine Arbeitsverträge zustande“

Es sei grundsätzlich denkbar, Eltern geringfügig oder kurzfristig zu beschäftigen, erklärt die Stadt. Was Kluftern angeht, hätten Gespräche mit Eltern und dem Elternbeirat aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht zum Erfolg geführt.

Und: „Es kamen keine Arbeitsverträge zustande.“ Dass Arbeitsverträge nicht zustande gekommen sind, liege daran, dass man überhaupt nicht mit den Eltern gesprochen habe, die ihre Hilfe angeboten hatten. „Das stimmt schlichtweg nicht, was die Stadt hier schreibt“, sagt Leubecher.

Besonders verärgert seien die Eltern darüber, dass die Stadt nicht einmal angeboten habe, den monatlichen Betreuungsbeitrag in Teilen zu erstatten. „Wir bezahlen für eine Leistung, den unser Vertragspartner gar nicht erbringt“, rechnet Leubecher vor. „Nach der aktuellen Gebührenordnung würden alle Familien, mit Ausnahme der Kinder im Ganztagsbereich, in einen günstigeren Beitragssatz rutschen.“

Auf Nachfrage erklärt Blank: „Der Wunsch nach Beitragsrückerstattung wurde durch den Elternbeirat geäußert. Hier sind wir derzeit noch verwaltungsintern in Abstimmung.“ Nach mehr als einem Jahr der Ungewissheit ist aber nun Entlastung in Sicht: So haben inzwischen zwei Teilzeit- und zwei Vollzeitkräfte die Arbeit in Kluftern aufgenommen und zwei weitere Vollzeitkräfte starten Mitte Dezember. Und weitere Arbeitsverträge stehen kurz vor dem Abschluss.