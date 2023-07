Unterstützung von außen: Der Medizin–Campus Bodensee (MCB) mit Krankenhäusern in Friedrichshafen und Tettnang wird voraussichtlich von der Sana Kliniken AG externe Managementleistungen bekommen. Das hat der Klinikverbund am Donnerstag bekannt gegeben.

Mit dem Schritt will der MCB seine finanziellen Probleme in den Griff bekommen und sich für die Zukunft aufstellen — auch vor dem Hintergrund der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Gemeinderat Friedrichshafen und der Kreistag müssen nächste Woche noch über das Vorhaben beraten und beschließen.

Warum braucht der MCB ein externes Management?

Der MCB ist in den Jahren nach 2013 mit der Übernahme des 14–Nothelfer–Krankenhauses gescheitert. Mit der Planinsolvenz des Weingartener Krankenhauses entstand ein Millionenschaden. 2015 wurde außerdem das Krankenhaus in Tettnang übernommen.

Führungsriege des MCB: die Medizinischen Direktoren Jochen Wöhrle (von links) und Roman Huber sowie Aufsichtsratsvorsitzender und Häfler OB Andreas Brand und Geschäftsführer Franz Klöckner. (Foto: Florian Peking )

In den folgenden Jahren kam der Klinikverbund finanziell nie in ruhiges Fahrwasser, immer wieder musste die Stadt Friedrichshafen mit Mitteln aus der Zeppelin–Stiftung in Millionenhöhe aushelfen. Zuletzt kamen Corona, Energiekrise und Preissteigerungen hinzu.

Vor diesem Hintergrund entschieden sich die Verantwortlichen, professionelle Unterstützung von außen zu holen.

Wer hat sich auf die EU–weite Ausschreibung beworben?

Vier Unternehmen hatten Angebote eingereicht: die Asklepios Kliniken, die Bietergemeinschaft Hospital Management Group, BMC Healthcare und Johanniter, die Helios Clinic Consult sowie die Sana Kliniken.

Die Angebote unterschieden sich nicht zuletzt preislich: die Spanne reichte von knapp zehn Millionen Euro bis hin zum günstigsten Angebot der Sana Kliniken AG in Höhe von rund drei Millionen Euro — immer jeweils für die ersten vier Jahre.

Für letzteres Angebot entschied sich der MCB–Aufsichtsrat — unter anderem aufgrund der Erfahrung des Unternehmens, wie Andreas Brand, Oberbürgermeister Friedrichshafens und Aufsichtsratsvorsitzender, berichtete.

Was steckt hinter der Sana Kliniken AG?

Die Sana Kliniken AG mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Gesundheitsdienstleister, zu dem mehr als 120 Gesundheitseinrichtungen gehören, darunter Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 44 Krankenhäuser, sowie mehr als 50 Sanitätshäuser.

Daneben bietet das Unternehmen seit Mitte der 1990er–Jahre Managementleistungen für externe Kliniken an. Sana hat bereits mit 13 anderen Klinikstandorten in Deutschland Managementverträge. Ein gelungenes Beispiel, wie so eine Zusammenarbeit laufen könne, sei der Klinikverbund Allgäu, berichtete Andreas Brand.

Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 private Krankenversicherungen.

Wer wird der zusätzliche Geschäftsführer des MCB?

Mit dem Schritt geht einher, dass MCB–Chef Franz Klöckner einen Gegenpart aus dem Hause Sana bekommt. Mirko Papenfuß wird zusätzlicher Geschäftsführer. Laut MCB ist Papenfuß ein „erfahrener Krankenhausmanager“.

Er hat zuletzt den Geschäftsbereich „Management–Verträge“ des Unternehmens verantwortet und war zuvor unter anderem Chef des Lausitzer Seenland–Klinikums und des Klinikums in Frankfurt an der Oder.

Er unterstützt den MCB voraussichtlich ab dem 1. September. Dann beginnt zunächst eine 16–wöchige Analysephase, an deren Ende eine Strategie für die pflegerische, medizinische und wirtschaftliche Stabilisierung der Kliniken stehen soll.

Ist das der erste Schritt zur Privatisierung?

Dem erteilten die Verantwortlichen eine klare Absage. „Es geht nicht um einen Verkauf“, sagte Andreas Brand. Vielmehr solle der MCB von der Sana–Expertise profitieren, um in ein paar Jahren wieder auf eigenen Beinen stehen zu können.

Zum Beispiel beim Thema Neubau in Friedrichshafen: „Hier haben wir eigenes Knowhow, bekommen durch Sana aber das Wissen eines großen anderen Krankenhausbetreibers“, so Brand.

Ziel sei es, dass die laufenden Einnahmen des Klinikverbunds die laufenden Kosten decken können. Dafür muss der MCB sich verändern — auch mit Blick auf die bevorstehende Krankenhausreform.

Welche Rolle spielt die Krankenhausreform?

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebte Krankenhausreform ist noch nicht beschlossen. Doch es zeichnet sich schon ab, was sie für den Klinikverbund bedeuten könnte.

Die Zusammenarbeit mit Sana soll laut MCB unter der Prämisse laufen, dass keines der Häuser des Klinikverbunds geschlossen wird. (Foto: Jens Lindenmüller )

Mehr ambulante Behandlung zum Beispiel, wie Franz Klöckner erläuterte. Das bündele man bereits jetzt Tettnang und wolle das noch weiter ausbauen. So würden auch in Friedrichshafen Kapazitäten für anderes frei. „Wir müssen umstrukturieren — in beiden Häusern“, sagte Klöckner.

Und das sei ein Punkt, bei dem Sana unterstützen könne. Allerdings unter einer wichtigen Prämisse: Keines der Krankenhäuser werde geschlossen.

Was ändert sich für Patienten und Mitarbeiter?

Sind Jobs in der MCB–Verwaltung in Gefahr, wenn der Verbund an das Netzwerk von Sana angeschlossen wird? Keineswegs, sagte Geschäftsführer Klöckner. Einen Stellenabbau werde es nicht geben.

Sollte ein Mitarbeiter in einer Leitungsfunktion altersbedingt ausscheiden, könne es sein, dass die Stelle nicht nachbesetzt wird. Ansonsten aber suche man eher händeringend Fachpersonal.

Für die Patienten ändert sich erst einmal nichts — das Sana–Logo werde jedenfalls nicht auf Briefköpfen auftauchen, so der MCB–Chef. Wenn sich dann Strukturen ändern und zum Beispiel Leistungen verlegt werden, würden das die Menschen natürlich merken.